Enseigner, une mission aussi noble que fondamentale

Sans me désolidariser de mon syndicat, car je sais que nous avons des revendications et qu’elles sont légitimes, j’ai eu envie d’écrire sur le métier d’enseignant, car je suis déçue d’en lire un portrait si négatif dans la presse. On s’étonnera ensuite que si peu de jeunes dans la vingtaine, pourtant remplis de rêves et de passion, souhaitent embrasser cette profession.

On dit souvent qu’être enseignant est une vocation. Moi, je pense que c’est une mission.

Oui, c’est vrai, il y a de petites souris dans mon école et, parfois, au troisième étage, il fait vraiment très chaud. J’ouvre les fenêtres, je pose un ventilateur ou j’emmène les enfants au parc. Je n’ai pas besoin de prendre une photo de mon thermostat et de l’envoyer à la presse. Les gens en construction n’ont-ils pas chaud, eux aussi ?

Oui, c’est vrai aussi que mes calorifères ne marchent pas toujours bien l’hiver. Oui, c’est vrai que j’ai des cohortes au primaire qui peuvent monter à 26 élèves avec de plus en plus de cas particuliers et de plans d’intervention. C’est lourd et ce n’est pas idéal. Nous avons une seule technicienne en éducation spécialisée, et notre orthopédagogue est débordée. On fait du mieux qu’on peut.

Oui, c’est vrai que les parents sont exigeants et s’attendent à ce que l’école éduque leurs enfants autant qu’eux-mêmes, parfois plus. Mais la coéducation est une affaire de dialogue et c’est un aspect qui me plaît beaucoup. Oui, c’est vrai que notre charge mentale avoisine les 1001 actions à faire en une journée, entre la gestion de classe, la pédagogie, les périodes minutées et les tâches administratives qui gravitent autour.

Oui, c’est vrai qu’on a peu de budget et qu’on achète donc beaucoup de choses (des livres, du matériel) avec notre argent personnel pour aménager une classe agréable. Oui, on s’arrache les cheveux pour organiser des sorties scolaires, car les navettes sont hors de prix et les budgets, trop cloisonnés. Et oui, c’est vrai qu’il manque tellement de profs que nous faisons des remplacements d’urgence en plus de notre propre horaire de travail. Tout cela est vrai.

Mais ce qui est aussi vrai, c’est que mon local avec ses pupitres vétustes baigne dans la lumière en plus de bénéficier d’une superbe vue. Que je m’y sens chez moi. Que chaque jour, j’y souris et j’y ris. Que notre entraide entre collègues est magnifique. Que réfléchir à la pédagogie et se réinventer ou se dépasser chaque année est exaltant. Et que cette mission que j’ai de transmettre un cursus scolaire à 24 jolis minois, de les rendre heureux toute une année alors qu’ils passeront plus de temps avec moi que dans leur propre famille, de les écouter, de les aider à avoir confiance et à grandir, parfois même de participer à changer leur vie en les aimant et en les connaissant, cette mission me fait toujours vibrer après dix ans d’enseignement.

Je garde en tête des visages d’enfants qui m’émerveillent, car en lâchant leur main en juin, je sais que j’ai laissé une empreinte significative sur leur chemin. Et eux sur le mien. C’est palpable, et c’est vrai. Certes, notre salaire ne suit pas l’inflation. Mais j’estime avoir un salaire très respectable, des périodes libres dans ma semaine et un équilibre de vie appréciable. Je jouis d’une liberté professionnelle inégalable.

Mon travail m’a permis d’avoir une fenêtre inouïe sur l’enfance de ma fille, au lieu de jongler avec l’obligation des camps de jour. J’ai pu l’encourager au tennis, la voir nager pour la première fois dans une piscine municipale un mardi après-midi du mois de juillet, faire avec elle des kilomètres de vélo et des pique-niques, la chatouiller dans un hamac en pleine semaine. Et pas juste deux semaines. Je me trouve chanceuse et je suis reconnaissante. Très reconnaissante. J’ai changé de carrière à 35 ans et je ne le regretterai jamais.

Alors oui, c’est vrai, il y a de petites souris dans mon école et le plâtre des murs s’effrite. Quand une journée est difficile ou que l’on est malade ou moins patient, c’est vraiment une journée difficile. Mais quand une journée est merveilleuse, elle est vraiment merveilleuse. Pour donner envie aux jeunes de 20 ans idéalistes et dynamiques de devenir enseignants, je crois que le message important que nous, enseignants d’expérience, devons partager, c’est que ce métier nous investit d’une mission incroyablement noble et fondamentale. Il faut surtout pouvoir encore leur dire : « J’aime mon métier. »