La lutte contre les inégalités passe par l’autonomie corporelle

Le sexe. La contraception. Le couple. Les enfants. Consulter un médecin pour obtenir un avortement.

Pour la plupart d’entre nous qui vivons au Québec, ce sont des décisions qui se prennent individuellement et librement, et on imagine mal qu’il puisse en être autrement. Mais il existe plusieurs facteurs sociaux, économiques et politiques qui peuvent influer sur la capacité d’une personne à décider si, quand et avec qui elle a des relations sexuelles ; si, quand et combien elle aura d’enfants ; quand et pourquoi elle consulte un médecin. La violence — sexuelle, psychologique ou physique — est également un facteur qui peut restreindre la capacité d’une personne d’exercer sa pleine autonomie en ce qui concerne son corps.

Magdalene Dorto, une militante féministe ghanéenne de 21 ans, sait très bien que, lorsqu’une personne ne peut pas prendre ces décisions librement, cela peut affecter sa santé, son parcours de vie, ses possibilités économiques et politiques, et même sa survie. Au Ghana, près d’une fille sur cinq est mariée avant ses 18 ans, et plusieurs deviennent mères avant d’avoir atteint l’âge adulte, selon la Banque mondiale.

C’est entre autres pour cela que Magdalene, ainsi que d’autres jeunes du Ghana et d’ailleurs en Afrique, s’implique activement dans la promotion des droits sexuels et reproductifs dans leur communauté. Dans son travail avec la Planned Parenthood Association of Ghana, Magdalene forme de jeunes défenseurs des droits qui s’activent pour faire changer les normes sociales néfastes au sein des communautés, mais aussi auprès des décideurs politiques. Récemment, Magdalene et d’autres jeunes se sont attaqués à la taxation abusive des produits menstruels au Ghana, surtaxés parce que considérés comme des biens de luxe, et non comme des produits de première nécessité.

Au Ghana comme au Québec, des mouvements féministes et LGBTQ2SIA+ travaillent fort pour défendre le droit de chaque personne de prendre ses propres décisions sur sa santé, sa sexualité et sa fécondité. Cela fait 35 ans que l’avortement est décriminalisé au Canada, mais l’accès à ce soin de santé essentiel reste difficile et complexe pour de nombreuses femmes, notamment celles issues de la diversité culturelle, sexuelle et de genre ou celles vivant à l’extérieur des grandes villes.

Dans notre pays où l’égalité de tous et toutes est citée en exemple partout dans le monde, les violences faites aux femmes et aux filles sont encore beaucoup trop fréquentes. Il nous reste beaucoup de chemin à faire. Ce chemin, nous le partageons avec les femmes, les filles et les personnes issues de la diversité sexuelle et de genre de tous les continents. Au fil des avancées et des reculs sur nos droits, une constante demeure : les mouvements féministes et LGBTQ2SIA+ ne renonceront jamais. Et nous serons là pour les appuyer.

Cette année marque les vingt ans d’une grande avancée en matière d’égalité des genres : la signature du protocole de Maputo. Premier instrument juridique régional spécifiquement axé sur la promotion et la protection des droits des femmes en Afrique, il inclut notamment des dispositions sur l’élimination des mutilations génitales féminines, la protection des femmes dans les conflits armés, mais surtout sur le droit des femmes à l’avortement.

En contraste, cette année marque aussi le premier anniversaire de l’invalidation de Roe v. Wade sur le droit à l’avortement aux États-Unis. Un rappel que les avancées demeurent fragiles et peuvent nous échapper à tout moment. Que nous vivons encore dans un monde où une poignée d’individus — le plus souvent des hommes — peuvent décider de ce que des millions de femmes et de filles peuvent ou ne peuvent pas faire de leur corps.

Oxfam-Québec est fière de travailler avec des organisations et des personnes militantes qui défendent l’autonomie corporelle de tous et de toutes. Cette semaine, au Rwanda, plus de 6000 militantes, chercheuses et décideuses sont réunies dans le cadre de la conférence Women Deliver pour réfléchir aux meilleurs moyens de protéger et de défendre nos droits. Oxfam-Québec y participe également pour appuyer de jeunes championnes comme Magdalene et d’autres organisations partenaires qui, elles aussi, se mobilisent pour que chaque personne, où qu’elle soit dans le monde, soit libre de prendre ses propres décisions concernant son corps. Nous croyons que c’est essentiel pour combattre les inégalités et la pauvreté.