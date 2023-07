Dépasser l’asservissement numérique, une ode à la machine à écrire

Nous vivons à une époque où il est presque utopique de séparer l’étudiant moyen des outils technologiques. Dans ce contexte d’omniprésence du numérique, il est pertinent de se questionner sur la place que nous y accordons dans nos vies et sur la nécessité de trouver un équilibre.

Sortant de ma deuxième année d’université complètement épuisé mentalement et oculairement, j’ai commencé à me poser de sérieuses questions par rapport à ma dépendance aux outils numériques, surtout sur le plan scolaire. Étant étudiant à temps plein en architecture, je n’ai évidemment pas le choix de passer le plus clair de mon temps rivé à un ordinateur. Malgré tous mes efforts pour réintroduire le dessin à la main, je suis contraint de travailler principalement avec des outils numériques pour respecter les délais et les exigences imposés, qui sont de plus en plus corsés.

Mes questionnements par rapport à la quantité de temps pharaonique que je passe devant les écrans ont coïncidé avec l’achat d’une machine à écrire Smith Corona, trouvée sur Marketplace. Après m’être familiarisé tranquillement au fonctionnement de mon nouvel appareil, je me suis arrêté un moment en comprenant que je tenais peut-être la solution à mon problème entre mes mains. Utiliser une machine à écrire pour faire des rédactions universitaires semblait peut-être une idée loufoque, mais elle me permettrait de soulager mes yeux en m’offrant quelques heures cruciales sans écran.

La pertinence de cet appareil à notre époque réside selon moi dans le fait qu’il impose un rythme. Il est tout simplement impossible d’aller plus rapidement que la machine elle-même, ce qui nous force à prendre le temps de réfléchir avant de coucher les lettres encrées sur la feuille de papier. Les caractères indélébiles nous forcent également à soupeser nos pensées et nos mots de façon plus consciencieuse. Ainsi, ce rythme m’a permis de me soulager du fardeau de la rapidité : je suis conscient que l’on attend de moi de la performance, mais mon outil de travail me force à prendre mon temps, à réfléchir plus attentivement, et à prendre du recul.

Évidemment, il ne s’agira pas d’une panacée pour tous les étudiants du Québec, loin de là. La machine à écrire n’est assurément pas pour tous, mais j’utilise cette petite lettre d’amour aux dactylos pour ouvrir la porte à une réflexion plus large.

Nous sommes constamment bousculés de nos jours. On s’attend à des niveaux de performance de plus en plus élevés, ce qui nous oblige à nous appuyer de façon accrue sur les outils numériques. La machine à écrire a été pour moi un moyen de réduire ma dépendance aux outils numériques, mais aussi de bonifier la qualité de ce que je produis. J’invite donc tous les lecteurs de ce billet à réfléchir à leur rapport à la technologie et à trouver l’outil qui leur permettra de s’en éloigner, ne serait-ce que temporairement.