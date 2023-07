Kundera n’est plus, et Prague danse la valse aux adieux

Prague est en deuil, et moi aussi. Mon coeur se vêt de noir en cette matinée de juillet, car Milan Kundera n’est plus. La bougie s’éteint après avoir embaumé le monde de la littérature et éclairé des milliers d’êtres victimes de leur insoutenable légèreté. Mais la vie est ailleurs, et Milan Kundera n’est plus.

L’auteur tchèque disait que « [l]’homme peut mettre fin à sa vie. Mais il ne peut mettre fin à son immortalité ». Et quel beau moyen d’assurer la sienne par l’art, puisque Tereza et Tomas, entre quelques déboires amoureux, infidélités et protestations, porteront à jamais, dans les pages de L’insoutenable légèreté de l’être, l’empreinte du militant et poète qu’il était.

Quand je lis Milan Kundera, je l’imagine toujours avec un sourire en coin, comme satisfait d’avoir réussi à mettre des mots sur ma pensée, avant même que je ne l’identifie moi-même. Je m’imagine également dans une ville d’eaux, parfait décor pour danser la valse, puis je me laisse transporter par sa plume inégalable, mêlant si bien la finitude de Nietzsche au tragique et au symbolisme de Kafka, sans oublier le réalisme de Tolstoï.

Il m’est souvent arrivé de penser que l’unicité des récits du disparu réside dans la dualité des sentiments qu’ils provoquent. Ses oeuvres sont prévisibles, mais déconcertantes, si logiques et pourtant si désinvoltes. Surtout, elles attirent l’attention sur des faits banals du quotidien et brossent un portrait du schéma mental y ayant conduit : la vie n’est plus jamais la même à la suite de la lecture de Kundera. On acquiert la capacité de définir le vertige, on accepte que cohabitent amour et tromperie, on porte une attention particulière aux nombrils et on comprend soudainement que la litost est en nous.

Le Printemps de Prague aurait existé avec ou sans l’auteur d’Un Occident kidnappé, mais on le connaît mieux grâce à ce dernier. Enfin, on le connaît différemment, sous sa forme lyrique, celle qui sait parler aux coeurs, celle qui invite les plus sceptiques à fuir l’ignorance. Vecteurs infaillibles de l’histoire soviétique et de celle de l’ère communiste, les oeuvres du dissident tchèque épousent les formes des rêves volés, des amours risibles, des idées révolutionnaires et pourtant tues.

À la façon de Camus qui a adopté l’absurde, Kundera a fait de l’ironie son armure. Il s’est également muni du sarcasme dans son arsenal pour revenir triomphant de sa quête de peindre la condition humaine, voire d’en saisir l’identité, définie même par l’érotisme parfois.

La France a accueilli Milan Kundera, et ce dernier lui a rendu son accueil en mariant sa langue à la sienne. Quant à moi, il m’a ouvert l’esprit et a consolidé mon amour pour la lecture. Alors que les lignes précédentes peuvent être considérées comme un hommage ou une invitation à découvrir cet écrivain lucide, elles représentent avant tout des remerciements, de ma part, de la part d’autres lecteurs et de celle de l’Europe centrale. À cela, je m’amuse à imaginer que, tout humblement, Kundera aurait répondu que « [l]es grands romans sont toujours un peu plus intelligents que leurs auteurs ».

Prague est en deuil, et moi aussi, mais il faut rire et oublier.