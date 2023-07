Accès au fleuve avec la Promenade Samuel de Champlain? Accès visuel, plutôt.

Le 8 juillet dernier, Le Devoir et Le Soleil ont publié un texte de Jean Baillargeon intitulé : « L’accès au fleuve, une longue bataille loin d’être terminée ». L’auteur y louait l’ensemble des travaux menés depuis 2008 pour créer la promenade Samuel-De Champlain, signalant avec justesse que l’oeuvre ne serait terminée que lorsqu’elle serait étendue à l’est, devant la baie de Beauport jusqu’aux chutes Montmorency. Suit un coup de chapeau aux concepteurs du projet, architectes paysagistes, aménagistes et urbanistes, notamment pour l’aménagement de la piscine et de sa plage de sable. Nous sommes, quant à nous, convaincus qu’à court terme, une ribambelle de prix d’architecture leur sera décernée.

L’auteur poursuit en rappelant que l’accès au fleuve est une bataille qui dure depuis des années. Accès au fleuve ? Plutôt accès visuel au fleuve. Car oui, on peut maintenant déambuler sur 6,8 kilomètres, à l’endroit où il n’y a pas si longtemps s’étalaient réservoirs pétroliers, autoroutes et voies ferrées. Bravo. Mais pour ce qui est d’accéder au fleuve, on repassera. Sur 6,8 kilomètres, avec un budget global de presque 300 millions de dollars, les concepteurs de la promenade ont aménagé au total deux ridicules escaliers, seuls accès réels au fleuve et à ses plages.

Le premier en 2008, près du quai des Cageux. Le second en 2023, d’une largeur de 4 mètres, près de la piscine du Foulon, ce dernier étant pourvu, à l’ère de l’accessibilité universelle, de marches cyclopéennes de 80 centimètres de haut ! Quatre mètres sur 2,5 kilomètres, c’est 0,16 % !

Surélévation, enrochements gigantesques et plantations-obstacles, absence de rampes et d’escaliers, partout la promenade semble avoir été sciemment conçue pour empêcher le contact avec le fleuve, non pour le favoriser. Les concepteurs semblent être partis de la prémisse qu’il s’agissait là d’un cours d’eau irrémédiablement pollué dont il fallait se préserver à tout prix. La baignade se fera donc à l’écart du fleuve, en hauteur, dans la piscine. La devise du concept aurait-elle été : « À l’eau du Saint-Laurent, tu ne toucheras point ? »

En 1968, à l’époque du tout-à-l’égout, au moment où la Direction de santé publique, aux prises à l’occasion avec des pics de 26 000 unités de coliformes fécaux/100 ml au Foulon (la norme actuelle permettant la baignade est de 200), fermait la plage, on aurait pu comprendre. Mais 55 ans plus tard ? Après que des milliards de dollars ont été investis avec succès dans l’assainissement des eaux ? Alors qu’on se baigne dans le fleuve à peu de distance depuis 2016 à la baie de Beauport et depuis l’an dernier au bassin Louise ? Alors que la Ville de Québec a construit au Foulon en 2020, à proximité de la grève du fleuve, un bassin de rétention des eaux usées au coût de 29 millions ?

Quelqu’un aurait-il oublié d’informer les concepteurs de l’amélioration de la qualité de l’eau depuis 1968 ? Aujourd’hui, de quoi a-t-on encore peur exactement ?

Où peut-on accéder directement et facilement au fleuve et s’y tremper devant Québec ? Avec surveillance : à la baie de Beauport et au bassin Louise. Sans surveillance : au bassin Brown. Tous des territoires gérés par le Port de Québec. En pratique, là où commence le royaume de la ville et de la Commission de la capitale nationale, là s’arrête l’accès au fleuve. Circulez vers la prochaine piscine, bonnes gens ! Et si les piscines vous conviennent moins, allez vous baigner à l’étranger. En France, par exemple, où la norme de baignade en eau douce pour les coliformes fécaux est de 1800, c’est-à-dire neuf fois moins sévère que celle appliquée au Québec !

Vraiment, l’accès au fleuve à Québec est une bataille loin d’être terminée. Les concepteurs auront, semble-t-il, la chance de se reprendre avec la phase 4 de la promenade, face à la baie de Beauport. Espérons seulement qu’ils seront prévenus qu’on s’y baigne depuis 2016, de façon à éviter un simple copié-collé de la phase 3, génératrice de prix d’architecture, mais ô combien décevante pour quiconque souhaite accéder au fleuve Saint-Laurent et non se contenter de le regarder de loin.