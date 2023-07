Lettre d’une Montréalaise qui refuse la catastrophe locative annoncée

Je suis née dans Villeray en juin 1993. Cette année-là, mes parents louaient un six et demie, avec une cour et un sous-sol pas fini à deux pas du métro Castelnau pour 750 $. Je me souviens avec tendresse de ce vaste appartement avec ses colonnades. Il y a cinq ans, j’ai quitté un beau trois et demie dans Hochelaga que je louais à moins de 600 $. Je n’ai pas fait la file pour l’avoir, j’ai simplement vu une affiche à louer à la fenêtre.

Il y a dix ans, j’ai vu des amis s’installer dans un appartement sachant que le nouveau propriétaire avait tellement augmenté le loyer que la famille qui y restait depuis de nombreuses années ne pouvait plus y vivre. Nous ne comprenions pas à l’époque la portée d’un geste semblable. Au fil des ans, j’ai aussi vu des amis se faire évincer pour un Airbnb. J’ai vu des amis d’amis se faire évincer tout court.

Je me souviens d’avoir regardé New York de loin et de m’être dit qu’on se dirigeait inévitablement vers cette tragédie. Mais je n’aurais jamais cru qu’elle arriverait si vite. L’année dernière, j’ai vu des personnes se faire « proposer » des hausses substantielles de 60, 100 et même de 400 $. Sur des loyers de moins de 1000 $ et sans justification. Cette année, je vois des amis arriver dans un logement insalubre à 1300 $. Et mon autre amie, qui fait des recherches actuellement, qui me dit qu’il n’y a aucun logement en bas de 1000 $ près d’un métro. « Et qu’est-ce qui arrive si je ne trouve pas ? » Et je n’ai rien à lui répondre parce que réellement, c’est possible qu’elle ne trouve pas.

Mes parents n’ont pas pu devenir propriétaires dans Villeray comme ils en rêvaient. En 2003, ils ont acheté une maison unifamiliale dans une banlieue sans communauté. Il y a plusieurs années que j’ai perdu espoir de pouvoir acheter à Montréal, bien que ce soit la ville où j’ai grandi et où j’ai passé la majeure partie de mon existence. Cette ville, je l’aime énormément. Je la connais. Elle est joviale, vibrante, calme et rassurante.

Une ville, ce n’est pas interchangeable. C’est le lieu de tellement de souvenirs et d’événements qui ont façonné la vie de millions de personnes. Je peux concevoir qu’on veuille la quitter, mais vouloir rester et devoir partir, c’est un vrai cauchemar. Et c’est ce qui arrive quand l’immobilier est perçu comme un investissement à haut rendement et les locataires, comme un mal nécessaire.

C’est bien ça, le fond du problème : ce n’est pas qu’un quatre et demie, c’est une maison. C’est chez nous, mais ce n’est pas chez nous et on ne cesse de nous rappeler qu’on n’a qu’à « investir en immobilier et à prendre les risques qui viennent avec ».

J’entends que la Chambre de commerce du Montréal métropolitain anticipe une augmentation de 30 % du coût des loyers d’ici les trois prochaines années. Je n’ose pas imaginer la dystopie qui est à nos portes. Et que personne ne vienne dire que c’est pire ailleurs. On n’a pas à se satisfaire d’une catastrophe annoncée. Pour les personnes qui la subissent au quotidien, c’est une catastrophe à part entière.

Je ne sais pas encore ce que je vais faire de cette rage et de cette tristesse qui m’habitent. Mais je vais trouver. Et si vous aussi vous ressentez cette injustice, je vous invite à l’action, car tout est mieux que de contempler, inertes, la destruction des possibles.