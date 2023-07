S’informer sur Facebook, vraiment?

Un enjeu de société majeur se déroule sous nos yeux puisque les grands de la technologie jouent les intimidateurs de fond de cour d’école en menaçant de ne plus diffuser le travail journalistique si le gouvernement canadien exige d’eux des redevances. Toutefois, la menace envers nos démocraties est selon moi mal définie.

La réflexion qui me vient à l’esprit chaque fois que le sujet est soulevé est la suivante : « Mais qui, à la base, croit sérieusement que ce soit une bonne idée de consommer l’essentiel de son information sur les réseaux sociaux ? » Le phénomène des chambres d’écho n’étant plus à expliquer, les plateformes appartenant aux géants du Web (aussi nommés GAFAM) ne constituent essentiellement qu’un prétexte pour générer de l’achalandage et ainsi récolter des données personnelles sur leurs utilisateurs, tout ça afin de mieux cibler la publicité dont on les bombardera. Sur ce thème, il y a beaucoup à gagner à lire L’âge du capitalisme de surveillance, de Shoshana Zuboff chez Zulma.

J’espère ne rien vous apprendre ici, mais, dans cette optique, serait-il raisonnable de penser qu’un tel modèle d’affaires ne convient pas tout à fait aux idéaux d’une société démocratique informée, instruite et libre ? Que consommer exclusivement ses nouvelles par ce biais est un pari risqué ? Le problème ne réside-t-il pas en amont, dans la dépendance que nous, en tant qu’individus, entreprises et institutions, avons développée envers ces médias privés, desquels il est devenu impensable de se passer pour peu que l’on cherche à exister en société.

Plutôt que nous positionner en victimes des abus de Meta et de Google, profitons donc de l’occasion pour engager une réelle réflexion de société sur l’utilité d’enseigner aux gens que les réseaux sociaux, par leur nature intéressée, ne sont pas du tout adaptés à la diffusion d’une information digne de ce nom, c’est-à-dire diversifiée et libre. Le citoyen a donc le devoir de trouver l’information où elle se trouve diffusée et non filtrée, en diversifiant ses sources. S’informer activement plutôt que passivement, directement sur les plateformes des grands médias. Un travail de conscientisation doit être engagé en ce sens.

Meta et Google, loin de nous mettre au pied du mur en menaçant de supprimer les liens vers les médias d’information, nous offrent une occasion en or de repenser notre relation au travail journalistique et d’éliminer cet intermédiaire qui se pose entre ce dernier et le citoyen, intermédiaire qui contribue à la polarisation de la pensée et aux extrémismes. Appuyons le boycottage grandissant des différentes instances gouvernementales et privées qui s’allient pour contrer ce bullying d’entreprise, et apprenons à aller vers l’information qui peine tant à se frayer un chemin vers nous depuis ce raz-de-marée économique et social que constituent les GAFAM.