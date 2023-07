L’accès au fleuve, une longue bataille loin d’être terminée

L’inauguration de la phase 3 de la promenade Samuel-De Champlain, commencée en 2008, il y a déjà 15 ans, lors des fêtes du 400e anniversaire de Québec, complète de façon grandiose les deux premières phases d’accès au fleuve Saint-Laurent à l’ouest de Québec, et ce, sur une longueur totale de 6,8 km. Mais, tout n’est pas encore fini. Il reste le segment de la baie de Beauport, à l’est de Québec, qui se rend jusqu’à la chute Montmorency, un autre beau grand défi d’aménagement urbain. L’accès au fleuve est une longue bataille qui est loin d’être terminée.

J’ai pu constater toute la splendeur de l’oeuvre du réaménagement des berges du Saint-Laurent. Félicitations à Marie Claire Ouellet, présidente et directrice générale de la Commission de la capitale nationale, et à toute son équipe, qui ont su réaliser cet ouvrage gigantesque dans le budget (193 millions) et les délais prévus (2023). D’une longueur de 2,5 km entre la côte de Sillery et la côte Gilmour donnant accès aux plaines d’Abraham, cette promenade est destinée avant tout aux marcheurs et aux cyclistes. Elle deviendra à coup sûr une signature de la ville de Québec et permettra aux nombreux touristes et visiteurs de profiter des splendeurs du fleuve Saint-Laurent.

Les artisans de cet aménagement urbain, architectes paysagistes, aménagistes et urbanistes sont malheureusement peu connus. J’espère que le gouvernement du Québec et la Ville de Québec leur rendront hommage, notamment pour l’aménagement de la piscine, sa plage de sable et le grand pavillon des baigneurs, une pure merveille de simplicité, mais aussi d’accessibilité. N’oublions pas également la station de la voile, qui communique avec la station de la plage (tout en donnant accès à des activités : volley-ball, terrains de pétanque, modules d’escalade pour débutants), qui est aussi un endroit idéal pour faire un pique-nique.

Une bataille de plusieurs décennies

L’accès au fleuve est une bataille qui dure depuis des décennies. J’ai eu l’honneur de participer, en 1989, à titre de secrétaire du comité sur l’avenir de la Pointe-à-Carcy à l’organisation des audiences publiques redonnant un accès visuel au Saint-Laurent, tout en interdisant des projets de promoteurs immobiliers et la privatisation des berges. Je constate que le Port de Québec et le gouvernement fédéral ont également contribué à l’accès au merveilleux Saint-Laurent en faisant trois legs lors des fêtes du 400e anniversaire de la ville de Québec, soit l’anse Brown, la baie de Beauport et l’agora du Vieux-Port, dont j’ai eu l’honneur également de présider les audiences publiques en 2008.

La phase 4 de la promenade Samuel-De Champlain devrait être annoncée cet automne et bouclera enfin ce grand chantier qui vise enfin à donner l’accès aux berges du fleuve Saint-Laurent aux citoyens vivant à l’est de la capitale. La ville de Québec étant reconnue pour la beauté de son patrimoine urbain, elle pourra s’enorgueillir d’avoir contribué, avec le gouvernement du Québec, à l’amélioration de la qualité de vie urbaine dans la capitale nationale. Je fais confiance à la Commission de la capitale nationale pour terminer cet aménagement titanesque avec ses artisans encore trop souvent méconnus et en espérant qu’elle sera à l’abri des pressions politiques partisanes. Souhaitons que les budgets et les délais de réalisation soient au rendez-vous rapidement, contrairement au Pont de Québec, dont l’entretien et l’embellissement ne cessent d’être retardés et qui détonne dans le décor grandiose de la promenade Samuel-De Champlain, un succès dont nous pouvons tous être fiers.