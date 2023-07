Le réflexe de la pépine

Au siècle dernier, l’augmentation des prix de l’immobilier signifiait la prospérité. On se disait que si la construction va, l’économie va et donc tout va. Ça a provoqué le syndrome de la pépine, bien nommé par l’ancienne ministre Monique Jérôme-Forget.

Mais nous ne sommes plus au siècle dernier. Nous faisons face à une crise du logement dans un contexte de crise environnementale et de pénurie de main-d’oeuvre. Consommer des ressources supplémentaires ne devrait plus être la solution envisagée initialement et spontanément. Ça devrait plutôt être l’optimisation du parc immobilier. De plus, une crise, ça rime avec urgence, donc les concepts qui demandent plusieurs mois d’efforts ne devraient pas être ceux qu’on privilégie. Je sais que les médias ont tendance à être sensationnalistes et à parler de crise pour un tout et un rien, mais quand on voit des familles à la rue, ça me semble une vraie crise et il faudrait qu’on y réagisse et qu’on agisse tous, dans la mesure de nos capacités ; maintenant !

Pendant que des logements sont réservés à des touristes privilégiés ou à des « party animals », on loge nos familles sans abri dans des chambres d’hôtel. Je sais que je ne suis pas le seul à voir l’ironie et l’absurdité de cette situation. Pourquoi l’État ne revendique-t-il pas tout de suite ces logements affichés sur Airbnb (et autres services du même genre) pour en faire des logements à prix modique ? Pourquoi ne se débarrasse-t-on pas poliment de ces fléaux pour élites que sont les Airbnb de ce monde, qui n’ont pas leur place dans un contexte de crise de logement ?

Si, comme moi, on pense qu’un logement est un bien essentiel, au même titre que la nourriture, alors il faut empêcher que l’on puisse faire de la spéculation avec ces biens. Si on voyait des investisseurs accumuler des stocks de grains de blé pour en faire monter le prix, on s’en offusquerait. Il faut qu’il en soit de même avec l’immobilier. Donc, avoir un logement est un bien essentiel, et tous les logements supplémentaires constituent du luxe, qui doit être taxé comme tel. S’il y a augmentation annuelle de la valeur de logements secondaires, habités ou pas, on taxe immédiatement ce gain en capital.

J’ai été étonné quand mon conseiller financier m’a suggéré d’investir dans l’immobilier. Faisant partie des privilégiés, en grande partie parce que ma maison a triplé de valeur dans les 20 dernières années, sans que ce soit dû à un effort particulier de ma part, je peux me permettre d’envisager des placements. « Mais de là à investir dans un logement secondaire pendant une crise du logement, il faut vraiment être inconscient », que je lui ai dit. « Mais tout le monde le fait, ne manquez pas le bateau », qu’il m’a dit. Donc, si je comprends bien, les privilégiés, en plus de très peu aider ceux qui sont mal pris, leur nuisent en faisant monter les prix des logements. Belle solidarité ! Et c’est également injuste pour la future génération, nos propres enfants, qui n’auront pas accès à un logement aussi facilement que nous. Il faut donc concrétiser notre chance en changeant la tendance.

Pour ceux qui ont des logements secondaires en ville, ayez au moins la décence de bien les remplir de locataires, et pas seulement du petit-neveu qui paie un loyer modique pour en assurer l’entretien minimal. C’est sans parler, pour certains, de nos grosses cabanes, consommatrices d’énergie, qui pourraient facilement loger plusieurs familles plutôt que de beaux meubles antiques qui prennent la poussière…

Il y en a, des solutions de ce siècle à portée de main, efficaces et disponibles rapidement pour mettre fin à cette crise du logement. Qu’on les applique maintenant, tous ensemble, plutôt que de se tourner vers les solutions du siècle dernier.