La neutralité suisse, un concept dépassé

Dans son ouvrage du début du XVIe siècle intitulé Le prince, l’homme d’État italien Niccolò Machiavelli soutenait que la neutralité était le sommet de l’inopportunité politique capable souvent de conduire à la faiblesse. « Un souverain doit avoir le coeur d’un lion et le cerveau d’un renard », déclarait-il, en affirmant que ne pas prendre parti était comme rester debout sur une ligne subtile entre la lâcheté et l’aveuglement.

À la suite de l’invasion russe en l’Ukraine en février 2022, la Suisse a renoncé à sa neutralité historique en condamnant fermement l’agression et en adoptant intégralement le paquet de sanctions économiques adopté par l’Union européenne contre la Russie, suivant d’une certaine façon l’avis de Machiavelli.

Bien qu’en étant politiquement et militairement neutre, le gouvernement suisse a tout récemment demandé au Parlement une hausse substantielle du budget militaire prévu pour cette année 2023. Malgré l’état actuel des finances fédérales, le plan budgétaire de défense devrait s’élever à 1,9 million de francs (2,8 millions de dollars) ; un choix stratégique qui prouve que la Suisse serait le seul pays en Europe capable de déployer une force de dissuasion militaire crédible contre un agresseur potentiel.

Néanmoins, la décision d’accroître les dépenses de l’armée dans le but de renforcer la protection de l’espace aérien à travers l’acquisition d’avions de chasse américains F-35 et de missiles sol-air ainsi que de rendre plus agile la mobilité des forces de terre a inévitablement eu un effet sur la réelle perception du concept de neutralité.

Mais le débat sur le thème n’est pas si nouveau. Selon certains experts, la Suisse a commencé à s’éloigner du sens classique de neutralité bien avant son adhésion aux Nations unies en 2002. Stefanie Walter, professeure de relations internationales et d’économie politique à l’Université de Zurich, affirme que pendant les années de guerre froide, « la Suisse était clairement du côté de l’Ouest et avait aussi sa propre position sur le thème des droits de la personne ».

La guerre en Ukraine a mis à l’épreuve la tenue du système collectif international établi sur une coopération entre États et a inévitablement changé l’image classique de neutralité de la Suisse. Tout en gardant, surtout pour un oeil extérieur, une empreinte identitaire intransigeante et inflexible, la Confédération a aujourd’hui une politique de paix et de sécurité fondée sur une neutralité active.

Le fait d’avoir refusé à d’autres pays la réexportation d’armes de fabrication helvétique à Kiev, en invoquant le principe de neutralité et la Loi sur le matériel de guerre, a en outre contribué à créer une ambivalence du concept de neutralité suisse : celle qui a toujours été vue comme une véritable formule pour la réussite de la paix est maintenant considérée comme opportuniste et dépassée.

Les équilibres géopolitiques ont changé et la présence d’États neutres n’a plus la même utilité que pendant les années de guerre froide. Si ces pays étaient à ce moment des États tampons dont les grandes puissances se servaient, aujourd’hui, ils sont considérés comme des obstacles à la réalisation du projet de sécurité et de défense commune entamé par l’Union européenne.

Maintenir une neutralité traditionnelle sera donc de plus en plus difficile en considérant l’évolution du caractère de la guerre et les capacités relativement limitées des armées européennes qui, à la veille du sommet de l’OTAN à Vilnius, voient dans le partage des données et des technologies entre alliés la seule solution pour une efficacité militaire et stratégique globale future.