Pour une formation intensive en enseignement du secondaire

Lettre au ministre de l’Éducation du Québec,

Trois universités (TELUQ, Université de Sherbrooke et UQAT) offrent désormais une formation intensive de 30 crédits en éducation préscolaire et primaire à l’intention des enseignants non qualifiés du Québec. Cette formation est en attente d’une autorisation de votre part pour conduire leurs finissants à l’obtention d’un brevet d’enseignement.

Si une telle formation intensive existe, bientôt « brevetée », une formation intensive en enseignement au secondaire pourrait-elle voir le jour ? Actuellement, la maîtrise qualifiante en enseignement au secondaire de 60 crédits est interminable ! Je le sais, j’y suis inscrite depuis l’automne 2020. Pourtant, les conditions d’admission sont les mêmes que celles de la formation intensive de 30 crédits en éducation préscolaire et primaire, soit un baccalauréat disciplinaire de 45 crédits et une charge d’enseignement dans un centre de services scolaire ou dans une école privée.

Bref, à quand le DESS qualifiant en enseignement au secondaire de 30 crédits ? Oui, j’entends les sirènes syndicales qui crient à la déprofessionnalisation de l’enseignement et à la dévalorisation des baccalauréats en éducation de quatre ans. Oui, j’entends également les récriminations des recteurs, pour qui les étudiants à la maîtrise qualifiante représentent des profits pour leur faculté d’éducation. C’est payant, une maîtrise qualifiante de quatre ans à temps partiel ! Je serais curieuse de connaître le taux d’abandon des étudiants à la maîtrise qualifiante et le nombre de demandes de prolongation après huit années d’études.

Charge colossale

La charge de travail est colossale : 50 heures par semaine pour une charge d’enseignement de 100 % au secondaire (planification, prestation, correction, rencontres, suivis) et 10 heures par week-end pour un cours d’université de niveau maîtrise (lecture, recherche, travaux, rencontres, forums). Bonjour la conciliation travail-études-famille-vie privée ! Est-ce vraiment pertinent d’avoir deux stages de formation pratique dans le cadre de la maîtrise qualifiante alors que les étudiants qui ont une charge d’enseignement de 100 % passent la majorité de leur temps à l’école secondaire, dans leurs classes et dans la salle des enseignants, soit justement dans leur milieu de travail ? C’est écrit dans le programme : aucune reconnaissance des acquis. Non, l’université perdrait beaucoup trop d’argent ! D’autant plus que ces stages sont deux ou trois fois plus chers qu’un cours de deuxième cycle, en raison du nombre de crédits.

Sincèrement, la maîtrise qualifiante en enseignement au secondaire devrait subir une cure d’amaigrissement. Les universités devraient revoir la pertinence d’une formation de 60 crédits. La pénurie de main-d’oeuvre en éducation fait en sorte qu’il n’existe plus de cas où les étudiants à la maîtrise qualifiante se contentent d’une maigre charge d’enseignement de 25 % et jouissent d’une large disponibilité pour étudier. Cette situation appartient au passé ! Devant les courriels récurrents de mon université sur les dates de remise des travaux à respecter, je déduis que bien des étudiants n’arrivent tout simplement pas à boucler leur session. Je serais curieuse de connaître le nombre de travaux remis en retard par session à la maîtrise qualifiante… et le nombre de travaux carrément non remis.

Monsieur le Ministre, en vue de votre futur tableau de bord, pourriez-vous demander aux recteurs de vous fournir toutes ces données ? Elles pourront vous être utiles dans vos décisions, notamment celle de les autoriser à réduire la maîtrise qualifiante en enseignement au secondaire de 60 à 30 crédits.