Bonne chance à la ministre Sonia Bélanger!

La ministre Sonia Bélanger vient d’annoncer un ajout à son équipe de travail afin de réaliser sa stratégie qui touche plusieurs initiatives à mettre en oeuvre immédiatement afin d’améliorer l’offre de services aux aînés et de réaliser ses engagements. Nous souhaitons que cette fois-ci soit la bonne ! Lors du récent colloque sur le plan en préparation du Québec en matière de vieillissement, Vieillir et vivre ensemble 2024-2029, qui s’est tenu à Québec en mai dernier, la ministre Bélanger a été présente toute la journée, ce qui est rare de la part d’un ministre et qui fut fort apprécié.

En 2017, au Québec, on comptait 1 553 112 personnes âgées de 65 ans ou plus, soit 18,5 % de la population, et 1668 centenaires. Nous assistons à un vieillissement galopant de la population.

Dans une société individualiste, centrée sur l’acquisition de la fortune, sur les moyens de contrer les signes du vieillissement, une société dans laquelle les quotidiens accordent chaque jour plusieurs pages aux automobiles et aux sports, on parle beaucoup moins souvent des aînés, de leur volonté de demeurer à domicile, de ne plus faire face à l’âgisme, de pouvoir circuler en sécurité ou encore des moyens de demeurer en emploi, et j’en passe.

Mais c’est un tsunami qui nous attend quand nous nous réveillerons, car une large cohorte de têtes et de bras susceptibles de contribuer encore au développement de notre économie, de nos services sociaux, et de notre recherche sera incapable de le faire. Nous savons, et les rapports s’empilent pour nous le prouver, que nous pouvons faire beaucoup mieux. Les exemples de ce qui se passe dans plusieurs pays, nous les connaissons. Nous savons que des modèles de services à domicile, de logements accessibles, des mises à niveau de la formation et l’adaptation des milieux de travail à leurs besoins existent, mais peu de choses bougent.

Il y a pourtant des centaines d’initiatives qui voient le jour sur le sujet, notamment dans plusieurs quartiers de Montréal, mais on en parle peu ! Lorsqu’on fait l’histoire du vieillissement, on constate que sa perception du vieillissement est une construction sociale qui s’est modifiée pour le meilleur ou le pire au fil du temps, passant du respect des personnes âgées dans certaines régions du globe ou certains groupes sociaux à leur mise à l’écart, particulièrement celle des femmes.

Alors, donnons-nous les moyens d’agir en associant les personnes dites âgées avec les images que cela véhicule et, quelle que soit la façon de les qualifier, à la construction des politiques publiques qui les concernent, préoccupons-nous plus de la santé publique qui, dans une société hospitalo-centrée, ne reçoit pas les ressources humaines et financières à la hauteur des besoins criants qui sont là. Évitons les politiques, mesures, normes, etc., qui les mettent à l’écart !