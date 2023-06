Enseigner le respect de la diversité humaine n’est pas du prosélytisme

Je suis triste de lire, ces derniers temps, dans Le Devoir, des propos donnant à penser que faire la promotion à l’école des droits des jeunes de la diversité sexuelle et de genre serait du prosélytisme. La Charte des droits et libertés québécoise fut parmi les premières à interdire l’exclusion basée sur le sexe, l’identité ou l’expression de genre et l’orientation sexuelle. Elle défend aussi la discrimination sur la base de la religion et des convictions politiques, il n’est pas inutile de le préciser. Au fil du temps, une certaine réciprocité s’est installée : respecter les droits des autres dans la même mesure que l’on souhaite voir les nôtres respectés. Mais c’est une recherche constante d’équilibre, j’en conviens.

Il existe encore des parents qui, pour diverses raisons, seraient à l’aise avec le sexisme, le racisme, la misogynie, l’homophobie ou la transphobie. C’est leur droit, je tiens à le préciser. Toutefois, dans son rôle de préparation à la vie citoyenne et au mieux-vivre ensemble, l’école ne saurait faire sienne des attitudes ou des propos qui iraient à l’encontre de nos Chartes (québécoise et canadienne) prônant l’égalité. Elle se doit de prêcher la bienveillance, le respect des autres et l’ouverture à la diversité humaine. Dans sa recherche de traitement équitable, il arrive même qu’elle doive en faire un peu plus pour certaines populations qui furent plus victimes de stigmatisation ou de préjugés. On n’aurait pas besoin d’un Mois de l’histoire des Noirs ou d’un Mois de la fierté si le racisme, l’homophobie ou la transphobie n’avaient jamais existé.

La solidarité humaine ne devrait jamais être une obligation : c’est néanmoins un devoir citoyen. Comme coauteur de la première recherche québécoise ayant porté sur la suicidalité chez les jeunes gais (Mort ou fif. Homophobie, intimidation et suicide, paru il y a presque 25 ans), je suis heureux que nos écoles se préoccupent de passer aujourd’hui des messages d’ouverture relativement aux jeunes de la diversité sexuelle et de genre. Cela peut sauver des vies d’enfants et d’adolescents pour qui la découverte de leur différence, la peur du rejet ou les manifestations bien concrètes de ce dernier peuvent être des événements très éprouvants.

Faire la promotion du respect de la diversité humaine n’est pas du prosélytisme. De plus en plus de personnes enseignantes en prennent conscience. Elles veulent non seulement bien éduquer nos enfants, mais leur donner le goût d’être heureux avec eux-mêmes et avec leurs pairs. C’est un travail encore perfectible, je n’en doute pas ; il mérite cependant d’être salué et encouragé.