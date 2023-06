À l’instar du directeur du Service de police de la Ville de Montréal Fady Dagher, nous reconnaissons les difficultés et le défi que représentent les troubles de santé mentale pour ses services. Nous sommes d’accord avec lui sur le fait qu’il n’appartient pas à la police de « devenir spécialiste dans des domaines sociaux et de santé mentale ». Nous sommes également d’avis que les interventions policières ne conviennent pas dans la très grande majorité des situations. Enfin, nous remercions M. Dagher d’avoir souligné publiquement l’apport important des organismes communautaires dans le soutien et l’accompagnement de personnes ayant des troubles de santé mentale.

Toutefois, bien que nous nous entendions (sans jamais nous être parlé) sur le potentiel des organismes communautaires en tant qu’acteurs essentiels, nous ne pouvons souscrire à la notion selon laquelle ils pourraient résoudre toutes les situations de crise liées à la santé mentale. La réalité exige une volonté et des actions distinctes de celles prônées jusqu’à maintenant par nos décideurs.

Selon nous, une collectivité qui se donne pour véritable mandat d’améliorer la santé mentale de sa population doit s’engager dans un processus de changement et réaliser des investissements majeurs dans le milieu communautaire afin de doter la société montréalaise et québécoise d’une réelle possibilité assumée. Cette troisième voie que nous valorisons et promouvons depuis des années est bel et bien active. À cet effet, contraint à l’évidence en situation de crise, M. Legault l’a reconnu de façon claire pendant la pandémie lorsqu’il s’adressait à la population quotidiennement. Le communautaire est un service essentiel. Malheureusement, une grande majorité de nos élus n’ont pas encore saisi l’ampleur des capacités de notre mouvement pour le mieux-être de la population.

Approches complémentaires

L’autre option que nous représentons permet non seulement de pallier certaines limites (voire certaines lacunes) du réseau public, mais également de garantir un soutien et un accompagnement de qualité que le privé ne saurait offrir. En investissant dans les organismes communautaires pour combler dans un premier temps le sous-financement actuel puis, dans un deuxième temps, soutenir le développement de nouvelles actions locales novatrices axées sur les besoins des communautés, le Québec se donnerait les moyens de renforcer et de promouvoir des approches complémentaires. En effet, ces initiatives et ces actions locales autonomes sont, dans les faits, des réponses à la fois différentes et additionnelles à l’offre de services du système de santé et des services sociaux de l’État, aux interventions policières ou encore aux politiques ou actions publiques de la Ville (telle l’équipe mobile de médiation et d’intervention sociale).

Nous apprécions que M. Dagher reconnaisse le sous-financement dont nous souffrons. Cependant, nous souhaiterions qu’il soutienne avec nous une vision plus large, dans laquelle on considère l’apport des multiples acteurs qui composent la société et la multiplicité des approches qui guident leurs actions. Les organismes communautaires ne remplaceront jamais la police, ils ne se subsisteront pas non plus aux services de santé. Les organismes communautaires offrent à la société québécoise une avenue distincte et supplémentaire… une autre option avec ses principes et ses valeurs.

Nous vous proposons donc une voie différente pour développer un réseau de proximité étoffé dans le but non seulement d’accompagner des personnes vivant des troubles de santé mentale, mais aussi de contribuer globalement à l’amélioration de la santé mentale de la population montréalaise. Nous espérons que nos recommandations seront prises en compte et que les pouvoirs publics feront le choix de collaborer avec le communautaire pour développer des pistes de solutions concertées et complémentaires en matière de santé mentale.