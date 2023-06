La crise du logement est un phénomène connu depuis longtemps, qui évolue selon une complexité multifactorielle. Mais la pression sur les décideurs politiques s’accentue lorsqu’il devient difficile pour les membres des classes populaire et moyenne de trouver un toit.

Le faible taux d’inoccupation des logements locatifs, les taux d’intérêt élevés, les problèmes d’entretien, l’inflation, la spéculation immobilière, la pénurie de main-d’oeuvre, la nécessité de loger les nouveaux arrivants et l’évolution démographique du Québec, tout comme le prix des habitations et des logements eux-mêmes, sont autant d’éléments à l’oeuvre dans la crise actuelle.

Nous pouvons déjà voir ce que l’avenir réserve à la région de Montréal en jetant un oeil du côté de Vancouver. Avec un taux d’inoccupation en deçà de 1 %, la métropole britanno-colombienne subit actuellement l’une des pires crises du logement du Canada. À titre indicatif, dans la région de Montréal, le taux d’inoccupation des logements était de 2,3 % en octobre 2022, alors que celui d’un marché à l’équilibre se situe autour de 3 %.

Les signaux d’alerte se font déjà entendre, comme le souligne Andy Yan, directeur du programme d’études sur les villes de l’Université Simon Fraser, en Colombie-Britannique. « L’un des problèmes majeurs que l’on a au Canada, c’est que l’on n’a pas construit de logements pour les ménages à faible revenu depuis très longtemps. Et maintenant, on en voit les conséquences. »

Cette crise d’abordabilité devrait être au coeur des préoccupations des différents gouvernements.

L’étalement urbain se poursuit cependant sans qu’on ne construise véritablement de logements sociaux ou abordables. En réalité, les promoteurs immobiliers ne souhaitent pas s’engager à construire de tels logements depuis belle lurette, comme le soulignent plusieurs enquêtes journalistiques. Un problème qu’on pourrait résumer en une nouvelle expression : « Des logements abordables, mais pas dans ma cour ! »

La crise du logement actuelle ne doit pas non plus être un prétexte pour construire rapidement sans réfléchir à l’ensemble des principes mis de l’avant par la Loi sur le développement durable. Aujourd’hui, une municipalité comme Laval, entourée d’autoroutes, doit composer avec de nombreux défis majeurs : des projections démographiques revues à la baisse, une pénurie de grands parcs urbains, un manque d’accessibilité aux espaces verts et aux berges, des risques d’inondation et de sécheresse, la présence d’importants îlots de chaleur, des problèmes de qualité d’air et d’eau, de la pollution sonore, des débordements d’égouts, un manque de services de proximité (y compris d’écoles et de garderies), de la congestion routière, un déclin de la biodiversité, une augmentation des GES et du parc automobile…

Le défi est titanesque. Si on veut faire face à la crise du logement tout en préservant la qualité de vie et l’environnement, il faut miser sur la construction de logements sociaux et abordables, sur une meilleure gestion du territoire et, surtout, cesser l’étalement urbain sur les derniers espaces verts pour n’y construire que des habitations inaccessibles dont le prix de vente frôle le million de dollars !