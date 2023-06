Bonnes vacances bien méritées, cher prof!

À toi, le prof qui termine son année scolaire et qui se demande s’il pourra continuer longtemps ce métier, je veux te lever mon chapeau. Je veux te féliciter d’avoir accompagné un ou plusieurs groupes d’élèves pendant toute l’année, mais surtout de les avoir aimés. Parce que malgré ce qu’on essaie de te faire croire, si tu les as aimés, tu as réussi. On te dit que c’est par les notes de tes élèves qu’on évalue ta valeur de prof. Ne le crois pas, parce que trop de facteurs qui ne t’appartiennent pas entrent en ligne de compte.

Ce n’est pas de ta faute si l’école tombe en ruine, s’il n’y a pas assez de services pour répondre aux besoins de tes élèves, si ton élève arrive le ventre vide le matin, ou que ses parents se sont séparés et qu’il a du mal à gérer la situation. Par contre, c’est grâce à toi qu’il a le goût de venir à l’école, pour retrouver ton sourire et la chaleur de tes bras. C’est grâce à toi que la petite Coralie a retrouvé confiance en elle en mathématiques et qu’elle ne pleure plus quand elle entend le mot « mathématiques ». C’est aussi grâce à toi que Gustavo réussit à parler devant la classe, alors qu’il ne pouvait pas aligner deux mots en début d’année parce que ça le stressait trop, ou que le grand David a découvert qu’il avait des choses à écrire et qu’il maniait les mots comme pas un.

J’aimerais que tu saches qu’à chaque fois que tu as choisi d’accorder de la valeur à l’être humain devant toi, tu as réussi. Toutes les histoires de profs inspirants ont un point en commun : le prof a donné de la valeur, reconnu une force, su que l’élève valait la peine. J’entends les gens qui te disent que c’est du nivellement par le bas, que les élèves n’ont qu’à faire ce qu’on leur demande, à faire un effort, que tu les couves trop. Continue à croire que c’est complètement l’inverse. L’élève que tu as aimé et qui a retrouvé sa confiance pourra enfin développer son plein potentiel. Est-ce que ses notes dans son bulletin seront meilleures ? Pas nécessairement, mais ton élève sera capable de grandes choses parce que tu lui auras offert ce dont il avait besoin. Comme le dirait Louise Latraverse : « L’amour, crisse. »

Chaque fois que tu as cultivé le plaisir d’apprendre, tu as eu raison. Tu termines l’année complètement épuisé, parce que ça demande beaucoup d’énergie d’aimer autant d’humains à la fois. Profite bien des vacances pour remplir ton sac d’amour. Les élèves ont besoin de toi, de ton amour et de ton humanité. Je te suggère de relire Ces enfants de ma vie, de Gabrielle Roy, pour te rappeler que tu as raison.

Et sache que tout le travail que tu as fait pour être enseignant a de la valeur et qu’il te permet d’être un bon prof. Tes connaissances, tes passions sont précieuses et font de toi un être d’exception. Continue de faire la différence, de faire évoluer ces petits humains, un à la fois, de leur faire découvrir la vie et de les aider à s’ouvrir à toute la beauté du monde.