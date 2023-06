Apaiser la faim pour calmer le tyran intérieur

« Quand je sens monter cette pulsion en moi, je la laisse être, puis elle passe. Comme une vague, elle revient toujours. Il arrive qu’elle se déchaîne et que j’aie l’impression d’une explosion imminente. Ne vous inquiétez pas, ce n’est pas douloureux, ce n’est pas physique. Ce n’est pas non plus de la colère comme dans l’expression “exploser de colère”. Non, il s’agit de mon esprit qui demande à éclore. En vérité, mon tyran intérieur est le déchirement. Je suis une femme déchirée entre son désir de répondre aux injonctions du monde extérieur et son désir de répondre à cette injonction intérieure de créer. »

– Maryse Beaulieu

« Les rides se sont installées au fil des ans et j’ai succombé à la tentation de les faire disparaître à grands frais, mais sans aucun résultat. C’est là que j’ai compris toutes les arnaques de l’industrie du rêve. J’ai maintenant 74 ans, j’ai perdu quelques millimètres, et mes rides s’incrustent inexorablement. Mais elles font foi de mon parcours de vie, tout s’y trouve : les rires, les souffrances, les joies, les pleurs et le bonheur. Comme le cite le metteur en scène René Richard Cyr, “si tu as le plus grand nez, arrange-toi pour être le meilleur plus grand nez”. Je vais donc honorer mes rides et faire en sorte qu’elles soient les plus belles rides. »

– Lise Paré, Québec

« Aujourd’hui, à la veille de la ménopause, je suis plus ronde que jamais. Curieusement, ça coïncide avec l’époque où j’ai le plus d’amour et de compassion pour mon pauvre corps. Il m’a bien servie et il continue de le faire, mais j’ai appris à prendre soin de lui, à écouter ses besoins (de repos, entre autres). Maintenant, je le remercie d’être en si bonne santé malgré des kilos superflus dont je m’accommode somme toute assez bien. Cette acceptation vient-elle plutôt du fait que je ne ressens plus l’obligation de plaire aux hommes ? Hum, bonne question… Quoi qu’il en soit, quelle libération ! »

– Martine Barbeau, Montréal