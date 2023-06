L’évolution des préjugés sexistes dans le monde

Le rapport 2023 du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) sur l’Indice des normes sociales de genre constate qu’après une décennie de stagnation, les préjugés sexistes sont toujours bien enracinés dans le monde. Cet indice comprend quatre dimensions : l’intégrité politique, l’intégrité éducative, l’intégrité économique et l’intégrité physique.

Ainsi, encore aujourd’hui, 90 % de la population mondiale sondée nourrit des préjugés envers les femmes, près de 50 % estiment que les hommes font de meilleurs dirigeants politiques et plus de 40 % considèrent que les hommes font de meilleurs chefs d’entreprise que les femmes.

Le rapport souligne également la dichotomie entre le progrès des femmes en éducation et leur autonomisation économique : « Les femmes sont plus qualifiées et instruites que jamais, mais, y compris dans les 59 pays où les femmes sont désormais plus éduquées que les hommes, l’écart de revenu moyen entre les genres atteint des niveaux surprenants atteignant 39 % en faveur des hommes. »

Bien que le PNUD reconnaisse que, dans de nombreuses régions du monde, des mouvements contre l’égalité des genres gagnent du terrain, il constate également que la proportion de personnes ne nourrissant aucun préjugé avait elle aussi augmenté, quel que soit l’indicateur concerné.

Voilà pour le portrait mondial, mais qu’en est-il au Canada ?

Selon le sondage du PNUD, 41,14 % des Canadiens auraient des préjugés sexistes, soit plus qu’en Nouvelle-Zélande (27,91 %), en Suède (27,91 %), au Royaume-Uni (29,6 %), aux Pays-Bas (30,64 %), en Australie (34,83 %), en Allemagne (37,45 %) et en Norvège (40,93 %). Il est donc possible de faire mieux. En plus de l’établissement de lois et de politiques qui reconnaissent les droits des femmes dans toutes les sphères de la vie et d’une plus grande représentation des femmes dans la prise de décisions, ce que fait déjà le Canada, le PNUD recommande de s’attaquer directement aux normes sociales par le biais de l’éducation pour faire évoluer les opinions.

Il est intéressant de noter, en comparant les données relatives aux préjugés sexistes dans le monde avec la carte culturelle Inglehart-Welzel, que les pays où l’on recense le moins de préjugés sont ceux qui ont des valeurs laïques (soit indiquant un rôle largement réduit de la religion organisée) et qui mettent l’accent sur une grande autonomie individuelle.

À l’opposé, les pays dont plus de 95 % des citoyens ont des préjugés sexistes se retrouvent parmi ceux qui accordent une plus grande importance aux doctrines religieuses dans leur société et où les obligations parentales dans l’organisation de la vie sont plus présentes, aux dépens des valeurs d’expression personnelle. On retrouve, dans cette catégorie, des pays à forte proportion musulmane, tels l’Égypte, l’Inde, l’Iran, l’Irak, le Koweït, la Libye, le Mali, le Pakistan et la Palestine, mais aussi des pays d’allégeance chrétienne tels Haïti, les Philippines et le Rwanda.

Ce portrait semble indiquer que les valeurs religieuses fondamentalistes et les préjugés sexistes qui font obstacle aux droits à l’égalité des femmes sont fortement liés. Il y a cependant de l’espoir. Selon les artisans de la carte culturelle Inglehart-Welzel, cette dernière évolue : « À mesure que les populations deviennent plus prospères, plus éduquées, vivent plus longtemps et donnent moins d’enfants, leurs descendants deviennent plus laïques et expriment davantage leurs valeurs morales […]. Ainsi, malgré des différences culturelles persistantes, l’humanité dans son ensemble se trouve au milieu d’une progression morale émancipatrice. »