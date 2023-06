Un BAPE sur Stablex au service de la vérité

Le projet de Stablex de construire une montagne de l’équivalent de quatre stades olympiques à ras bord de déchets toxiques (arsenic, mercure, cyanure, plomb, cadmium, etc.) juste à côté de quartiers résidentiels est totalement irresponsable. Ajouter à cela que le site est entouré de tourbières exceptionnelles, à proximité d’un esker qui est la recharge d’eau potable pour les agriculteurs de la région. L’eau de ruissellement de la montagne de déchets toxiques se déversera dans le bassin-versant jusqu’à la rivière des Mille Îles, un peu en amont de la prise d’eau potable de Terrebonne. Et là, ça devient de l’entêtement contre nature.

Comme si ce n’était pas assez, sur le plan technique, rien ne va plus. Les prétentions du promoteur, qui affirme que son procédé stabilise les contaminants toxiques, ont été contredites par plusieurs sources, qui au contraire affirment qu’il y a des émanations toxiques, que le procédé n’est pas inerte, que les cellules de confinement ne sont pas étanches. Rendu là, le projet commence à ressembler à de l’acharnement suspicieux.

Il n’y a que l’argent qui semble être au rendez-vous pour Stablex, avec des importations de 50 % et plus des déchets toxiques provenant des États-Unis et de l’Ontario. Un commerce très lucratif pour l’américaine Republic Services, dont les revenus sont de l’ordre de 12 milliards par année.

Appel à Joseph Zayed, président du BAPE sur Stablex : utilisez votre pouvoir pour faire toute la lumière sur cette bombe à retardement.

Étude demandée

Le BAPE est un organisme indépendant qui, certes, n’a pas de pouvoir décisionnel, mais il possède un pouvoir d’enquête et il détient un important pouvoir d’influence. Pendant les audiences du BAPE, les citoyens et Climat Québec ont demandé à plusieurs reprises à M. Zayed d’utiliser son pouvoir d’enquête pour faire la lumière sur le procédé. Il a toutes les raisons de le faire : témoins oculaires, lanceurs d’alerte, rapport dévastateur de la police verte de 1990, rapport très critique de la commission Charbonneau de 1990, études du ministère britannique conduisant à l’abandon du procédé en Angleterre.

Il est évident qu’avec une étude qui confirme que le procédé n’est pas sécuritaire pour la santé humaine et les écosystèmes, aucun politicien, fût-il aussi peu environnementaliste que ceux de la Coalition avenir Québec, ne pourra autoriser le projet de Stablex sans en payer le prix fort.

Malheureusement, M. Zayed a refusé jusqu’à maintenant de mener une telle étude, sous prétexte qu’il n’avait pas le temps d’ici le 8 septembre, date d’échéance imposée par le ministère de l’Environnement pour la remise du rapport du BAPE. Nous avons été plusieurs à lui démontrer que cette étude pouvait être faite en deux volets. Un premier volet qui peut se réaliser à l’intérieur d’un mois : étude de la littérature sur le sujet et interview de témoins oculaires avec garantie d’immunité. Puis, d’après les résultats, que nous savons d’ores et déjà désastreux, demander une prolongation de son mandat au ministre pour réaliser la 1deuxième étape, qui est celle de la validation sur le terrain. Le ministre serait alors très mal placé pour la lui refuser.

Nous en appelons au sens du devoir et de l’honneur de M. Zayed pour qu’il se ravise et utilise tous les pouvoirs à sa disposition pour faire la lumière sur cette bombe à retardement afin que le ministre prenne sa décision en toute connaissance de cause. C’est son rôle et sa responsabilité en temps que président du BAPE sur Stablex que d’être au service de la vérité. Il doit avoir le courage de mettre fin au règne de l’intimidation, de la censure et de la noirceur qui prévaut depuis 40 ans dans ce dossier.

Comment pourrait-il se regarder dans le miroir si, comme représentant du Bureau d’audiences publiques sur l’e-n-v-i-r-o-n-n-e-m-e-n-t, il ne faisait pas tout ce qui est en son pouvoir pour dénoncer par des faits et des études un projet qui va mettre en péril la santé de la population et de la nature pour les sept prochaines générations ?