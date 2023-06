Après le blues du «businessman», le blues du locataire

Avec des loyers qui confinent au pizzo, dès mon refus d’augmentation, ma propriétaire m’a jeté au visage : « Je ne suis pas une OBNL ! » La bataille s’annonce rude, d’autant plus que mon premier arrêt se trouve à être le comité logement de mon quartier. D’emblée, vous êtes encouragé à vous y inscrire dans le but avoué d’aider votre prochain. Ça serait une démarche louable si je ne me sentais pas déjà comme un noyé à qui on épingle une médaille pour s’être mouillé. Je note la bonne volonté du communautaire qui, à défaut de recours, offre des brochures.

Viennent les promesses gouvernementales qui, pour ne pas sortir du pizzo, ont toujours un caillou dans la chaussure. En témoigne le logement social qui sera soi-disant financé en partie par l’État et rentabilisé par le privé. Au Québec, il faut toujours attendre que le temps passe. Cela dit, on n’a pas le choix, c’est toujours long avant qu’on s’aperçoive qu’il y aura des problèmes de financement sur le long terme et qu’en définitive, le privé gagnera encore plus de terrain et de dividendes afin d’aboutir à des constructions inabordables pour le commun des mortels.

On présentera une ou deux familles qui auront été logées dans des fissures toutes neuves et on les exposera comme des papillons épinglés sur un mur. Pas désolé pour le pessimisme apparent, mais il y a fêlure dans la nuance.

Nous en sommes rendus là, comme le reste du monde. La question n’est plus de s’en poser. Le Canada et le Québec suivent les tendances qui animent aussi la planète. François Legault invoque en dernière limite le capitalisme pour justifier l’augmentation de trente mille dollars accordée aux députés, contrant ainsi les réserves de Gabriel Nadeau-Dubois, qu’il avait qualifié de « woke » à l’Assemblée nationale quelque temps auparavant.

C’est alors que je tombe sur l’extrait d’un discours de Ron DeSantis, gouverneur de la Floride et candidat à la présidentielle américaine de 2024, qui en appelle à « l’extermination des wokes » (sic). Rougissant de honte devant ma lenteur d’esprit, je comprends alors que ce terme dissimule un sens codé pour « socialisme », ce qui implique en langage américain son synonyme de « communisme », ignorance oblige.

Ainsi, tout ce qui pense, critique, objecte et analyse devient empêcheur d’abrutir en rond. Tout ce qui signifie la démocratie est engouffré dans l’élimination de son essence, et le mot est repris par le populisme pour le vider de son identité. C’est ainsi que pratique Donald Trump et c’est ainsi aussi que Silvio Berlusconi a procédé pour paver une voie royale à la digne héritière de Benito Mussolini, Giorgia Meloni (bien qu’elle cherche aujourd’hui à se détacher de son legs controversé).

Puis, au hasard de ma navigation sur l’océan Internet m’est apparue une goutte d’eau à laquelle je ne m’attendais vraiment pas : un homme, que nul ne pourrait qualifier de communiste, même dans le plus infinitésimal pourcentage, apporte une critique simple du capitalisme, mais si évidente et implacable, et qui résonne toujours comme une furieuse nécessité de réformes.

En voici le texte : « Le capitalisme dit : grâce aux profits qui suscitent l’initiative, fabriquons de plus en plus de richesses qui, en se répartissant par le libre marché, élèvent, en somme, le niveau du corps social tout entier. Seulement voilà, la propriété, la direction, le bénéfice des entreprises dans le système capitaliste n’appartien[nent] qu’au capital. Et alors, ceux qui ne le possèdent pas se trouvent dans une sorte d’état d’aliénation à l’intérieur même de l’activité à laquelle ils contribuent. Non ! Le capitalisme, du point de vue de l’homme, n’offre pas de solution satisfaisante. »

Et cet homme, c’est qui ? C’est le général de Gaulle sur le capitalisme, en 1968. Ce n’est pas un mème, pas un deepfake et surtout pas de l’intelligence artificielle.