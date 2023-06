Il est intéressant de noter que le p.-d.g. sortant Philippe Rainville, dans l’entrevue qu’il a récemment accordée au Devoir, ne fait aucune mention des responsabilités d’Aéroports de Montréal (ADM) envers ses voisins et les milliers de citoyens qui vivent sous les corridors aériens rattachés à Montréal-Trudeau. Un concept à notre avis négligé par cet organisme privé : la responsabilité sociale.

Dès les années 1990, des citoyens ont soulevé la question importante des pollutions aéronautiques auprès du gouvernement du Canada, propriétaire des lieux, et auprès d’ADM. Une action civique clairvoyante qui a été ignorée. Le comité de citoyens Les pollués de Montréal-Trudeau continue le travail amorcé afin de civiliser les impacts de l’aviation civile sur la qualité de vie de milliers de Montréalais.

Les pollués constatent, dès 2013, que la dévolution des grands aéroports canadiens à des groupes privés par Ottawa constitue une reddition complète des pouvoirs du Parlement, dans un cadre juridique fédéral désuet, en ce qui concerne les impacts des mouvements aériens sur les populations vivant autour des aéroports et sous les corridors aériens.

En 2014, deux chercheurs de l’Institut sur la gouvernance d’organisations privées et publiques, MM. Michel Nadeau et Jacques Roy, examinent la gestion des grands aéroports canadiens. Dans leur rapport, ils concluent au manque de transparence, à l’absence de reddition de compte et à l’absence de révision stratégique indépendante, des investissements majeurs projetés.

Quel avenir nous réserve les gestionnaires d’Aéroports de Montréal ? Les demandes formulées par M. Rainville, qui quittera son poste à la fin de l’été, après six ans à la barre d’ADM, n’ont apparemment pas de limites. Une douzaine de portes d’embarquement en plus, ce qui ressemble beaucoup au projet d’un nouveau terminal annoncé en 2018, une facture de quelques milliards de dollars et encore plus de mouvements aériens dans le ciel de Montréal. Une nouvelle structure de financement, un nouveau statut juridique, l’ouverture du bail, qui fait office de contrat avec Transports Canada, un congé de loyer : une chatte ne retrouverait pas ses chatons. Sans oublier une insatisfaction face au réseau routier, que le gouvernement du Québec a payé à hauteur de 240 millions de dollars, pour l’échangeur Dorval.

M. Rainville implore le réveil des citoyens. Nous sommes tout à fait d’accord pour que le réveil se fasse, mais dès maintenant, pas dans cinq ans, et pour y voir clair dans cette gestion aéroportuaire. Car c’est maintenant que la voix des voisins de Montréal-Trudeau doit être entendue, tout comme les faits scientifiques qui établissent les impacts négatifs des pollutions aériennes sur les populations riveraines.

Ce réveil concerne aussi de manière urgente le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et tous les députés de la Chambre des communes, responsables de la santé des citoyens et du transport aérien. M. Trudeau plaide régulièrement en faveur de la science et des faits pour se porter à la défense de la santé. Il est plus que temps d’appliquer ces principes aux impacts de l’aviation civile sur la santé des citoyens.

Les objectifs des pollués de Montréal-Trudeau sont l’amélioration substantielle du climat sonore, le respect du sommeil des personnes (par le biais d’un couvre-feu de 23 h à 7 h) et l’amélioration de la qualité de l’air ; trois éléments touchés de plein fouet par la fermeture de l’aéroport de Mirabel et par la concentration des vols à Dorval (1998-2004).