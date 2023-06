Le SRB Pie-IX et le leurre de la langue française au Québec

Ce n’est pas une journée comme les autres, je prends le transport en commun pour la deuxième fois cette année pour me rendre à mon travail. J’habite dans le quartier Rosemont et j’enseigne à Montréal-Nord. Comme la majorité des habitants de ce quartier, nous avons fait le choix de garder une seule voiture, d’abord par souci économique, ensuite, écologique. Pour moi, le transport en commun est stressant. Période des examens à mon école secondaire de Montréal-Nord, heureusement, je n’ai pas de surveillance aujourd’hui.

D’abord, le soir, je consulte la météo: 80 % de probabilité de pluie, mon stress monte d’un cran. J’ai une rencontre à 9 h 30 pour le classement de mes élèves de l’accueil que je dois intégrer au régulier l’année prochaine, rencontre que j’ai dû déplacer de peur d’arriver en retard. Je sais, vous allez dire que j’ai le temps, mais, que voulez-vous, ma routine est perturbée, donc on imagine tout. Ensuite, j’ai demandé à mon mari de déposer notre fils plus tôt à la garderie.

Je sors de la maison à 7 h 45, l’autobus SRB Pie-IX coin Mont-Royal/Pie-IX passe à 8 h 05. Cette nouvelle ligne rapide me fait épargner beaucoup de temps et va jusqu’à mon lieu de travail, pas trop de transferts à faire. Il a déjà commencé à pleuvoir des cordes, ce n’est pas grave, je ne suis pas loin de l’arrêt de bus. À 8 h, je suis à l’arrêt, et là, surprise, sur l’écran, il est affiché que mon autobus arrive à 8 h 14. Je me demande si j’ai raté celui de 8 h 05 ! Ce n’est pas grave, j’ai encore le temps.

En attendant, j’observe un monsieur qui était dans tous ses états, peut-être qu’il est en retard à son travail ! Il scrute son cellulaire, appelle au numéro d’urgence à l’arrêt, puis abandonne. Je n’ai rien compris. Travaille-t-il pour la Société de transport de Montréal ? Est-il en danger ? Veut-il se plaindre que l’autobus est en retard ou en avance ? Il n’arrête pas de faire les 100 pas. Plusieurs questions traversent mon esprit. Je regarde une dame qui avait l’air aussi étonnée que moi. Elle m’aborde pour m’expliquer qu’elle prend chaque jour cette ligne et que ce n’est jamais pareil, les horaires changent tout le temps et il n’y a pas de coordination entre les bus et l’horaire affiché sur l’écran à l’arrêt. Parfois, il y a même deux bus qui arrivent en même temps.

J’ai exprimé mon empathie à elle et à ceux qui sont obligés de le faire chaque jour. 8 h 14, mon bus arrive enfin. Je monte, il est plein, il n’y a pas de places assises. Je suis déçue parce que j’espérais m’asseoir pour continuer à lire mon roman de Tahar Ben Jelloun par nostalgie de ma jeunesse passée dans mon Maghreb natal. Le temps qu’une place se libère, j’observe les personnes à bord, je me dis que le Québec est vraiment accueillant, toutes les nationalités sont présentes.

Là, j’entends le son d’une radio anglophone. Je me dis que cette personne n’a pas le droit d’imposer ce qu’elle écoute aux autres, après tout, on est dans un lieu public. Étant enseignante de français en classe d’accueil, je répète tout le temps à mes élèves nouvellement arrivés que s’ils veulent réussir au Québec, ils doivent apprendre le français. Au fond de moi, je ne suis pas très convaincue, car moi-même, je cherche à apprendre l’anglais parce qu’à Montréal, on communique plus dans cette langue.

J’ai choisi de m’installer ici parce que c’est une province francophone, mais au fil des années, je me rends compte que c’est juste un leurre. Mes amis anglophones qui ne parlent pas un mot de français s’en sortent très bien aussi. En revanche, moi, la francophone pure et dure, j’éprouve parfois de la difficulté à communiquer. J’ai enfin compris que le son de la radio était celui du chauffeur de l’autobus, qui prend plaisir à le monter au fur et à mesure que les voyageurs montent pour bien entendre.

À cet instant, d’autres questions s’ajoutent à mon esprit, surtout en cette période de débat sur la place de la langue française au Québec. A-t-il le droit d’imposer ça aux occupants non anglophones ? Sommes-nous obligés d’écouter sa radio anglophone sans rien comprendre ? Sommes-nous réellement dans un pays francophone ? Je descends au terminus, mais avant je pose une question au chauffeur : « Monsieur, parlez-vous français ? » Il me répond que oui, en ajoutant : « Français, anglais, tout. » Je comprends alors que pour vivre au Québec, nous devons parler français et anglais.