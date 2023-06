Donner pour repousser l’incohérence et la culpabilité

Le monde est si beau ! Pourtant, la rumeur dit qu’il perdrait de son lustre ces temps-ci. On aurait l’impression de voir quelque chose nous échapper quand les forêts brûlent, quand les écosystèmes s’étiolent, quand la technologie empiète sur la relation humaine, quand les cultures s’homogénéisent ou s’entrechoquent violemment… On y verrait les signes du déclin de ce qui compte vraiment, au profit du confort et de la facilité pour ceux qui ont déjà une longueur d’avance sur le reste du monde. Ce serait une erreur humaine et on ne pourrait que s’y complaire ou s’y opposer, choisir son camp, profiter ou lutter. Entre les deux, il n’y aurait que confusion.

Je suis le premier à appréhender l’ampleur des défis qui guettent les habitants de la Terre et les sacrifices que devront faire les humains au cours des prochaines années. J’ai pris des milliers de décisions en fonction de cette anticipation, en tentant de minimiser mon impact environnemental, en trouvant un milieu de vie communautaire fort et généralement respectueux de principes écologiques et en choisissant une carrière d’enseignant en sciences qui me permettra de partager ma curiosité, mon amour du monde et mes valeurs environnementales avec des jeunes en plein façonnement identitaire. J’ai fait des sacrifices personnels, j’ai accepté le rôle d’oiseau de malheur qu’on a voulu me prêter, j’ai eu l’impression d’être moralement au bon endroit, mais seul face à Goliath.

Pourtant, je participe aussi à ce système et j’ai voyagé, j’ai mangé de la viande, j’ai fait de la motomarine… En ne regardant que ses incohérences, on fait nécessairement face à du doute, à de la culpabilité et à de la confusion. Nous vivons dans un monde complexe et notre seule subsistance a nécessairement un impact sur l’environnement. Il faut de l’indulgence pour naviguer sereinement à travers une vie d’incohérences et, plus que jamais, la sérénité est la bienvenue dans nos vies. Toutefois, indulgence ne veut pas dire complaisance ou ignorance. Notre capacité humaine de moralité nous oblige à accepter la responsabilité de prendre soin de l’autre, humain, animal ou végétal.

Donner au suivant

Une chose que j’ai apprise, au fil du temps, est que donner permet à la fois de réduire l’incohérence entre mes gestes et mes valeurs et d’augmenter l’indulgence que je m’autorisais à avoir envers moi-même. Donner du temps à mes proches, offrir des conseils, des idées, de petits plats et aussi de l’argent, simplement. En général, on ne réalise pas assez tôt dans la vie à quel point il est facile et gratifiant de donner à un organisme ou à des individus qui en ont besoin, qu’ils soient des connaissances ou pas.

On peut même choisir les causes qui nous tiennent le plus à coeur. Ainsi, j’ai pris l’engagement à vie de donner au moins 10 % de mes revenus, comme plusieurs milliers de personnes le font dans le monde, en participant à l’initiative Giving What We Can. Chaque personne peut choisir le pourcentage lui convenant, en fonction de son revenu et de ses contraintes, mais l’engagement à donner un montant fixe garantit dans le temps des ressources précieuses à ceux qui en ont besoin pour mener à bien leurs projets.

Il peut sembler intimidant de donner une part importante de son revenu, année après année, mais il est finalement assez facile de se débrouiller malgré ce don récurrent. Ce léger sacrifice est aussi largement compensé par la fierté et d’autres sentiments positifs que cela peut vous faire vivre. C’est une agréable façon de repousser l’incohérence et la culpabilité et également une manière de goûter au bonheur d’aider son prochain sans attente de réciprocité. L’expérience fait grandir, c’est garanti.

J’ai appris trop tard à quel point le partage était bénéfique, pour soi et pour les autres. Il fait bon de partager ses ressources, sa bonne humeur, son amour, mais aussi sa soif de partage ! Tout le monde n’aime pas exhiber ses bons coups, mais j’espère que ma prise de parole aura un effet de contagion et vous fera découvrir ou redécouvrir les multiples bienfaits d’une générosité débridée. Le Québec est l’une des nations les mieux positionnées pour affronter les défis qui attendent l’humanité. Collectivement et individuellement, ayons l’audace de consolider et de partager nos richesses et assumons notre responsabilité, notre fierté et notre générosité.