Le Québec brûle, la fumée est dense et l’esprit enfumé

Le ciel est clair-obscur. Mon esprit aussi. Le Québec brûle ; son aura est menaçante. La fumée voyage d’un bout à l’autre de la province, je la vois, je la sens, je la ressens quand je marche. J’ai peur.

Le Québec brûle, les gens doivent être recueillis dans des communautés avoisinantes pour s’en sauver. L’inquiétude plane d’une chaumière à l’autre. Au gouvernement, une promesse de 30 000 $ vient d’être lancée pour nourrir leurs enfants, nous dit-on. Pendant ce temps, les banques alimentaires débordent.

Un arbre croule sous les flammes. Un député se lève pour appuyer la motion. C’est tragiquement incongru et indécent.

Le Québec brûle et on nous dit qu’on ne peut pas comparer le travail des enseignants à celui des élus. La situation dans les écoles est sur la corde raide. Toute la communauté éducative fait un travail incroyable dans un contexte insensé et se débrouille avec si peu de moyens. Les enseignants se démènent dans les classes, plusieurs tentent de transmettre une forme d’éducation relative à l’environnement, même sans cadre solide en ce sens venant du ministère.

Or, les jeunes demandent à savoir pour comprendre comment agir. L’école est le berceau de la connaissance, merveilleusement bien piloté par les enseignants qui n’ont pas, eux, 30 % d’augmentation. Le secteur public est pourtant en négociation, mais en attendant, on grappille.

Le Québec brûle, mais le courant de la rivière demeure puissant. Tant d’organismes environnementaux déploient des efforts colossaux pour tenter de faire tourner le canot civilisationnel. Faute de moyens, plusieurs sont forcés de ralentir la cadence, bien qu’elle permette une moins grande asphyxie de la province. J’étouffe.

Le Québec brûle et le gouvernement annonce une stratégie de protection du caribou qui autorise des coupes forestières dans les vieux (et précieux) massifs forestiers du réservoir Pipmuacan, la maison du caribou forestier. La communauté innue de Pessamit milite pour une large protection, mais au gouvernement, on fait la sourde oreille. Le caribou est en déclin, son habitat vital s’amenuise, mais on coupe. La forêt du Québec brûle, et elle ploie, ravagée par la coupe. Je suffoque.

« Business as usual »

Ça me fait mal de voir la forêt brûler, de voir les populations isolées être relogées, de voir les animaux en déclin, en cette sixième extinction de masse. J’ai mal de voir le Québec qui subit les à-coups de la crise climatique, qui n’est pas qu’une crise environnementale, rappelons-le, mais aussi une crise sociale. J’ai mal de voir les autorités continuer le « business as usual » alors que tous les spécialistes les somment d’agir concrètement. Le discours doit changer, pas seulement la trame de fond. Ce n’est pas en transformant un Hummer en sa version électrique que, soudainement, la fumée se lèvera sur le Québec : non. Cette apparition publique frôle l’insolence.

Le temps n’est plus au bla-bla ; ce n’est plus le moment d’être indolent. De vraies actions effectives, porteuses de sens, sont requises. Et de présumées actions affublées du vocable « vert » ne font que raviver la braise. Le Québec brûle.

J’ai peur qu’on se bouge trop tard, mais quand je vois les jeunes se mobiliser, l’écoespoir m’illumine. Je ne cesserai jamais ma mobilisation. La cendre retombe. J’y crois.

Les changements climatiques ne sont pas une occasion d’affaires, Monsieur le Premier Ministre. Ils sont la plus grande menace à la santé du XXIe siècle. Le Québec brûle, et l’urgence d’agir doit nous embraser.