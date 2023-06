Prix des aliments gonflés, assez, c’est assez!

Le 5 décembre dernier, on lisait ceci dans Le Devoir. « Face à l’augmentation des prix des aliments, de nombreux Canadiens se sont tournés vers les banques alimentaires. Leur fréquentation “a augmenté de 15 % au Canada” […]. Et les trois experts consultés par Le Devoir s’accordent pour dire que la tendance se poursuivra en 2023. »

Le 9 mars dernier, dans Le Journal de Québec, on lisait aussi ceci : « Les trois chaînes ont toutes affiché des profits plus élevés dans la première moitié de 2022 que lors des cinq années précédentes pour la même période. Du nombre, Loblaw se distingue, avec des profits de 180 M$ en plus pour cette période, soit 1 M$ supplémentaire par jour. »

Assez, c’est assez !

Actuellement, les grandes chaînes d’alimentation (Empire, Metro, Loblaw) se relancent les unes les autres avec des spéciaux ridicules Une semaine, la viande hachée se vend 8 $ la livre et la semaine suivante, 4 $ la livre ! Ben voyons… qui a empoché les 4 $ de la semaine précédente ?

Il n’y a rien de rationnel ou d’économique là-dedans ! Il n’y a qu’une triste stratégie marketing pour que la bannière qui l’impose puisse garder sa part de marché pour garantir aux actionnaires un bon retour sur investissement et ainsi permettre au p.-d.g. ,qui cautionne l’application de cette stratégie, de conserver un salaire digne de ce nom, qui le place dans le cercle des millionnaires, soit au moins 7 à 8 millions de dollars.

Ce n’est pas là une logique économique rationnelle, c’est une logique capitaliste à l’état pur. Il ne faut pas confondre économie et capitalisme !

Et que l’on cesse de me raconter des histoires sur les conséquences de la pandémie, les chaînes d’approvisionnement, le manque de personnel et que sais-je encore ! Foutaises, foutaises et « refoutaises » ! Dites-nous toute la vérité… Dites-nous que les sans scrupule, comme les banques, les pétrolières et autres, s’en mettent plein les poches.

J’invite tous les citoyens et les citoyennes qui en ont marre de voir les prix monter, monter et monter, alors que leurs revenus ne suivent pas, à demander à voir le directeur général de leur épicerie pour lui dire qu’assez, c’est assez ! Il faut appliquer la règle du juste prix… Et s’il vous dit qu’il n’a qu’une mince marge de manoeuvre vis-à-vis de la bannière, alors qu’il fasse savoir aux patrons de la bannière que les consommateurs en ont assez.

Quand le prix n’a pas de sens, si ce n’est pas essentiel, laissez l’article sur le comptoir de la caisse !

Demandez aussi à voir votre député pour lui dire entre quatre yeux : assez, c’est assez ! Faites quelque chose ! Et s’il vous dit qu’il ne peut rien faire pour vous, eh bien, dites-lui de démissionner. Qu’il donne sa place à quelqu’un qui a un peu plus d’imagination et de courage politique que lui.

Dites-lui qu’on s’ennuie de Jacques Parizeau, de Riccardo Petrella, d’Adam Smith, voire du gouvernement de Pierre Elliott Trudeau, qui avait appliqué des mesures de contrôle des prix et salaires pendant une crise semblable.

Dites-lui de suggérer à son grand patron de premier ministre une ou deux idées originales. Baisser les taxes sur les produits essentiels de base, contrôler les prix des denrées alimentaires, imposer une amende aux bannières qui jouent au yoyo avec les prix des denrées de base ou qui s’entendent entre elles pour garder les prix à la hausse, taxer les profits mirobolants… Les idées ne manquent pas. Il faut taxer le capital le temps que tout le monde reprenne ses esprits !

C’est la même chose avec le prix de l’essence. Qui croit encore à la libre concurrence de ce marché de dupes ? Ben voyons ! Lisez le compte rendu de la dernière réunion de l’OPEP !

Demandez à voir votre député fédéral, cette fois-ci, et suggérez-lui de baisser les taxes sur l’essence. S’il vous répond qu’il ne peut pas priver son gouvernement d’une si belle rentrée d’argent, rappelez-lui qui l’a élu !

Rappelez-lui qu’il est honteux qu’un représentant du peuple soit à la solde du grand capital qui a financé sa campagne électorale C’est un déni de démocratie et une vile soumission aux diktats des grandes entreprises qui nous enferment dans une logique suicidaire de croissance illimitée. Qu’il démissionne, lui aussi…

Dites-lui : « Diantre ! Faites preuve d’un peu d’imagination et de courage politique ! » Qu’il fasse la promotion d’une nouvelle taxe, et celle-là, sur le capital des entreprises ou sur les transactions boursières, ou que sais-je encore ! Dans tous les cas, qu’il agisse pour que le prix des denrées alimentaires de base cesse d’augmenter !

Rappelez-lui qui l’a élu ! Que ce ne sont pas les contributeurs politiques au parti qui ont financé son élection ! Le premier devoir d’un député est envers ses électeurs et ses électrices !

Inscrivez sur votre mur Facebook ou autres réseaux sociaux : « Assez, c’est assez ! Finies, les folies ! Les denrées alimentaires doivent revenir à un juste prix ! »

Écrivez une lettre ouverte sur vos réseaux sociaux ou recopiez la mienne… Je vous y autorise sans problème !

Parlez-en à votre entourage.

Laissons sur les comptoirs des caisses enregistreuses les denrées qui sont hors de prix. Sonnons les cloches de la récréation. Assez, c’est assez ! Et pour ceux et celles qui se rendormiront en disant que tout cela ne sert à rien, c’est faux ! C’est l’apathie et l’acceptation inconditionnelle d’un système à la dérive qui ne servent à rien !