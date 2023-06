À titre de psychologue travaillant pour le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ), je salue le désir de notre gouvernement d’apporter des changements au cursus de formation universitaire en psychologie. Belle initiative ! Plus de psys, plus de soutien financier pour les internes, plus d’aspect clinique dans le baccalauréat, plus de débouchés professionnels pour les bacheliers qui n’entreront pas au doctorat.

Sauf que…

Sauf qu’on ne règle rien à long terme. On mise sur les nouveaux psychologues qui, récipiendaires d’une bourse alléchante, s’engageront à travailler deux ans dans le système public. On mise sur les bacheliers qui, diplômés ou en cours de diplomation, iront combler des besoins dans le secteur public, particulièrement en protection de la jeunesse. Il est salutaire d’augmenter le nombre de travailleurs en santé mentale dans le milieu public ; mais encore faut-il qu’ils y restent…

Pierre-Yves McSween prend 8 minutes 21 secondes pour démontrer que cette proposition de nos ministres est de courte vue : les psys ne resteront pas au public. Ils le quitteront pour pratiquer en libéral après leurs deux ans d’engagement parce que les psychologues ont notamment besoin d’autonomie professionnelle. Et ces fameux bacheliers qui viendront en renfort ? Eh bien, ils occuperont leur poste au public l’instant d’un stage, mais n’y resteront pas éternellement, eux non plus. Et s’ils le faisaient, ils finiraient comme pour plusieurs de mes collègues : en congé maladie ou en changement de domaine de pratique. En quelques mois ou années, la carence de personnel reviendra au galop et pendant ce temps, les plaintes au DPJ continueront d’augmenter.

Le roulement de personnel n’a rien d’anecdotique et les conséquences en sont immédiates. Dans mon milieu de pratique, lorsqu’une collègue part, c’est une famille qui doit recommencer à zéro. Sous haut niveau de stress, enfants et parents subissent une angoisse supplémentaire. À qui auront-ils affaire maintenant ? Imaginez, cette nouvelle inconnue partagera maintenant votre quotidien. Elle fera des recommandations au tribunal pour décider de votre avenir et de celui de vos enfants. Quant à elle, elle fera au mieux, mais malheureusement quand une intervenante part, elle part avec toute la compréhension des familles qu’elle suivait.

Cette compréhension, il faut la rebâtir, car l’objectif est d’éclairer le tribunal pour prendre la meilleure décision pour l’avenir de l’enfant en compromission. Pendant ce temps, cet enfant attend. Et souvent, l’attente endommage. Plus tôt que tard, nous en vivrons les conséquences au plan social, car ces enfants deviendront grands. Et croyez-moi, les traumatismes se soignent dans la relation à l’autre, notamment celle avec son intervenante. Une rupture de lien, c’est une opportunité manquée.

L’initiative du gouvernement est bonne, sincèrement, mais si on s’occupait du fond du problème ? Et si on prenait soin des soignants ? En pleine négociation des conventions collectives, l’énergie devrait être mise pour rendre les conditions des travailleurs en santé mentale plus attrayantes. On devrait s’affairer à régler une bonne fois pour toutes les irritants chroniques des intervenants et redorer la réputation du gouvernement à titre d’employeur. Lorsque ton travail consiste à entrer dans les catacombes de l’être humain, il te faut un employeur avec qui tu peux faire équipe. La pérennité du personnel passe par là.

Quand on emploie des individus pour prendre soin des autres, il faut donner l’exemple, car lorsqu’on peine à prendre soin de ceux qui prennent soin, ce sont les enfants signalés, les familles, les individus qui souffrent qui en font les frais. La solution ? Autonomie professionnelle, soutien clinique, conditions de travail : ce sont toutes de bonnes réponses pour inciter les professionnels à rentrer au boulot, et, surtout, à y rester.