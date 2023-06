À salaire élevé, cynisme encore plus élevé

Le métier de député n’est pas un métier comme les autres, c’est le moins que l’on puisse dire. On peut y accéder de bien des manières et sans toujours le mériter. Certains candidats de comtés sûrs n’ont même pas besoin de faire campagne tant la partie est gagnée d’avance. D’autres, à l’inverse, feront campagne à répétition sans jamais triompher. Quant à la qualité du travail, elle semble très relative, comme dans tous domaines d’activité. L’ancienne transfuge du Parti conservateur du Québec, Claire Samson, a déjà déclaré que le métier de député avait été le plus facile qu’elle avait exercé dans sa vie. D’autres, il est vrai, y laissent presque leur santé.

Néanmoins, faut-il augmenter leur rémunération comme le suggère François Legault en usant généreusement de sophismes ? L’un de ces raisonnements boiteux est cette comparaison avec le travail de fonctionnaires. Que je sache, lorsque ceux-ci sont embauchés, c’est généralement à la suite d’un exercice de recrutement rigoureux et méthodique. Les partis politiques y vont souvent de façon beaucoup plus hasardeuse.

Quand, à la surprise générale, le Nouveau Parti démocratique (NPD) avait fait élire 59 députés au Québec en 2011, propulsé par l’unique popularité de Jack Layton, bon nombre d’entre eux étaient de simples « poteaux », comme on dit dans le jargon politique. Des figurants uniquement désignés pour remplir le bulletin électoral. Parmi ces figurants, on se souvient de Ruth Ellen Brosseau qui « fit campagne » à… Las Vegas.

Si comparatif il y a au métier de député, on penserait plus à un participant d’une téléréalité qu’à celui de fonctionnaire. Du moins dans la phase « recrutement ». C’est peut-être d’ailleurs pourquoi le choix des candidats est souvent fonction de leur notoriété. C’est ce qui semble avoir guidé le premier ministre dans la composition de sa députation, lui dont l’objectif, dont il ne s’est jamais caché, était de prendre le pouvoir.

Parmi les sophismes employés par le PM pour justifier l’augmentation spectaculaire du salaire des députés, il y a cette autre perle : nous voulons attirer les meilleurs candidats possible. Outre le fait que nos députés ne sont pas dans la misère, ne vaut-il pas mieux attirer ceux animés par leurs valeurs sociales et leur engagement plutôt que par leurs ambitions personnelles ?

Autrement dit, le Québec sera-t-il mieux gouverné parce que ses députés, outre ceux du fédéral, seront les mieux payés au pays ? Ses routes, ses systèmes de santé et d’éducation, son parc de logements, sa bureaucratie, ses politiques seront-ils meilleurs ? Et question encore plus fondamentale : creuser l’écart entre le simple citoyen et celui qui le représente améliorera-t-il la démocratie québécoise ?

Le résultat du sondage Léger commandé par Québec solidaire laisse croire tout le contraire : 74 % des Québécois interrogés s’opposent à une telle augmentation. C’est un énorme désaveu. La classe politique au grand complet risque de pâtir de cette décision. En réalité, la loi 24 que s’apprête à faire voter le gouvernement dégage une odeur de partisanerie poisseuse où le politique semble à la fois juge et partie.

À ce chapitre, les justifications vaseuses de François Legault quant aux recommandations du « comité d’experts » désigné par la Coalition avenir Québec et quelques élus triés sur le volet semblent cousues de fil blanc. Malgré l’impopularité du projet de loi 24, le gouvernement s’apprête à agir comme il le fait souvent depuis les dernières élections : à la manière d’un conseil d’administration souverain, indifférent à toute autre réalité que les intérêts de son petit club de privilégiés.

Car c’est bien à un tel club que le Québécois moyen aura envie d’associer une classe de citoyens qui auront cet immense et rare privilège : voter leur propre augmentation de salaire selon leur bon vouloir. Qu’on ne vienne pas par la suite se plaindre du cynisme de la plèbe envers les politiciens…