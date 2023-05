Passer de l’action individuelle aux solutions collectives

Justice climatique, accès au logement, soins pour les personnes vulnérables, résilience de nos systèmes alimentaires. Les défis auxquels les Québécois font face sont collectifs. Et pourtant, trop souvent, on entend que c’est aux citoyens de recycler, d’économiser, de faire des efforts. La taille des défis nous paraît si grande qu’on se demande si le geste individuel compte quand le problème semble si large.

Les grandes avancées de notre nation se sont opérées par l’action collective : dans les coopératives agricoles, les CPE, les épiceries communautaires de villages. Et face aux défis contemporains, nous devons trouver de nouvelles solutions collectives, pour rassembler les Québécois, briser l’isolement, et nous donner le pouvoir d’agir pour notre avenir.

Dans l’entrepreneuriat collectif — l’économie sociale — se trouve un chemin vers une façon de fonctionner à la fois ancrée dans la tradition québécoise et prête à relever de nouveaux défis. Voilà pourquoi le Chantier est si fier d’annoncer le lancement de sa grande tournée nationale, en direction vers le Sommet de l’économie sociale en 2025.

Le Chantier a été fondé il y a plus de 25 ans avec comme objectif de participer à la construction d’une économie qui ne cherche pas la maximisation des profits pour les actionnaires, peu importe le coût sur la société et l’environnement, mais plutôt une économie qui répond aux besoins et aspirations des communautés. Une économie qui a comme point de départ ce qui nous habite, et qui s’appuie sur la vitalité territoriale et le dynamisme des communautés à travers le Québec.

Aujourd’hui, le Chantier de l’économie sociale part pour Gaspé, entamant une tournée qui nous mènera dans toutes les régions du Québec, pour poser des questions aux acteurs de l’économie sociale qui, en ce moment même, mettent sur pied des solutions aux grands défis de notre société.

Notre objectif est simple et ambitieux : faire émerger les grands accomplissements de ces acteurs économiques qui repensent la logique du développement traditionnel et la mettent au service de l’État québécois.

Cette tournée de près d’un an, qui rassemblera des entrepreneurs locaux, des réseaux d’entreprises, des maires et mairesses, des députés, et des travailleurs d’un bout à l’autre de la province, culminera au printemps 2025. À ce moment, nous déploierons des solutions collectives au Québec tout entier, et chercherons à travailler avec le gouvernement pour transformer les lois, les règlements et les politiques publiques qui encadrent plusieurs secteurs afin de mettre en oeuvre des solutions.

Tout au long de cette tournée nationale, le Chantier de l’économie sociale invitera les Québécois à réfléchir aux changements et aux projets de société qu’ils veulent construire. Une occasion de se donner une vision pour notre avenir commun.

L’engagement du Chantier de l’économie sociale, à cette ligne de départ, est donc d’écouter, de se concerter, d’activer les meilleures idées pour arriver à des solutions concrètes, en co-construction avec l’État, pour faire face aux problèmes criants. Et nous demandons aux gouvernements provincial et municipaux, aux citoyens, aux entrepreneurs et travailleurs de se préparer à recevoir ces idées et ces modèles. De participer à la construction du prochain grand chantier de transformation de la société québécoise. De développer le réflexe collectif.