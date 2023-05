Paroles d’un croyant

Le fameux gazouillis de M. Legault sur le catholicisme qui a « engendré chez nous une culture de la solidarité qui nous distingue à l’échelle continentale », a, de façon surprenante, suscité un grand nombre de commentaires. Ils nous sont venus surtout de personnes qui se sont éloignées du christianisme. Forcément ! C’est le cas maintenant de l’immense majorité des Québécoises et des Québécois.

Pour ma part, je suis de l’intérieur. Et ce qui s’y vit mérite d’être connu. En effet, j’appartiens à une communauté chrétienne montréalaise. Conformément à sa mission, ses membres y trouvent à la fois le lieu privilégié de la célébration de leur foi et de son approfondissement ; ils y entretiennent des liens fraternels qu’ils veulent prolonger, par-delà leur appartenance communautaire, par le service à leurs proches et dans leur milieu ; ils s’engagent dans la cité dans la recherche de la justice et de la paix. Enfin, ils partagent, dans la joie de la rencontre dominicale, le pain et le vin, en mémoire de Jésus ressuscité, source de leur espérance. À cela s’ajoute la féconde éthique que propose l’Évangile et qui se résume en une seule formule : aime ton prochain, y compris tes ennemis.

Ces objectifs généraux se traduisent dans un ensemble d’activités planifiées par le conseil pastoral, mais aussi suscitées par la vie de ses membres. La communauté vit une valeur fondamentale : l’égalité de tous et de toutes, prêtre compris !

Cela dit, elle est un grain minuscule dans l’Église. Et celle-ci est plurielle. On y trouve des conservateurs et des progressistes. Mais, on nous invite aussi à ne pas succomber au pharisaïsme, c’est-à-dire à nous prendre pour des modèles de la vertu.

Le bonheur que j’éprouve à mon appartenance au christianisme ne me rend ni sourd ni aveugle. Je connais les défaillances graves du catholicisme d’hier et qu’il n’est pas besoin de recenser : on les répète à satiété. Je regrette et dénonce ses tares passées et actuelles, au premier chef, évidemment, les sévices sexuels. Je réprouve comme scandaleuse l’inégalité du statut des femmes dans les institutions, que ses chefs persistent à maintenir, pire, à justifier. J’abhorre, malgré son déclin, le cléricalisme dont le vestiaire de nos « Monseigneurs », aussi archaïque que pompeux, demeure le révélateur insupportable.

Qu’à cela ne tienne ! Les membres de ma communauté et tant d’autres à travers le monde sont conscients de l’héritage grandiose qui, malgré ses fautes, leur a transmis leur Église, communauté de foi au-delà de ses institutions, fondée il y a 2000 ans dans le sillage de la Pâque que nous venons de célébrer joyeusement.

Les croyants d’aujourd’hui sont vieillissants et déclinent en nombre. Leurs enfants ont très généralement décroché. Les institutions qu’ils ont connues se sont désagrégées ou vivotent. Même notre communauté décline ostensiblement, à y voir les têtes grises majoritaires dans ses assemblées. Comme partout, d’ailleurs.

Le Québec tout court subit aussi les contrecoups de ce déclin sur le plan patrimonial avec la fermeture galopante des églises magnifiques qu’ont construites les générations précédentes. Sans compter celles qui tombent en ruine. Il n’y a que les « laïcards » pour s’en réjouir !

Les chrétiens connaissent encore l’indifférence de nos médias qui ne parlent plus de religion, sauf pour les scandales, ou qui se font l’écho d’un laïcisme agressif. « Heureux serez-vous si les hommes vous accablent de leur mépris », lit-on dans l’Évangile. Étonnante, mais féconde affirmation. Tout comme cette invitation à aimer nos ennemis, ce qui ne veut pas dire accepter l’injustice.

D’un point de vue démographique, ce que vit l’Église du Québec (et même celles d’ailleurs) est donc facile à prévoir : elle est en voie d’extinction. Il y a dans l’Ancien Testament, un thème souvent repris : celui du « petit reste ». Pour Israël, frappé par les malheurs, il annonce la fin d’une époque et l’avènement d’une nouvelle ère, dont les contours sont indécis. Le mythe du déluge et de l’arche de Noé en est le magnifique prototype. Pour l’heure, en Occident en tout cas, le christianisme, ou du moins ses institutions, semble mourant. Mais je demeure, avec bien d’autres, un homme de foi et d’espérance. Car « si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul ; mais, s’il meurt, il porte beaucoup de fruit ».