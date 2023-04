Ce qu’il faut pour changer la face de Québec et de Lévis

Le revirement de situation dans le dossier du troisième lien à Québec est l’occasion de réfléchir à la suite des choses pour les grandes infrastructures de transport du Québec et de la région. Dans ce deuxième article de deux, l’auteur analyse la pertinence de doter la région de Québec d’un troisième lien en transport en commun sous la forme d’un tunnel entre Lévis et la Capitale.

L’annonce de l’abandon de la portion autoroutière du troisième lien n’est vieille que de quelques jours que, déjà, plusieurs commentateurs ont prononcé leur verdict : si le troisième lien autoroutier n’est pas justifié pour les automobiles, pourquoi le serait-il pour le transport en commun ? Il peut être pernicieux de baser nos choix uniquement sur les besoins actuels. Il ne faudrait pas s’enfermer dans ce seul critère.

Il n’en demeure pas moins qu’il faut une demande minimale et, surtout, de bonnes raisons de croire que cette demande va aller en augmentant, tout en contribuant à structurer et à densifier le territoire. Voyons ce qu’il en est du troisième lien en transport en commun.

Le centre de Lévis, qu’on peut placer quelque part aux environs des Galeries Chagnon, du pôle Desjardins et de l’UQAR, est situé à quatre kilomètres à vol d’oiseau du centre-ville de Québec. On y retrouve une certaine mixité urbaine et un bon potentiel de densification. Sans l’obstacle du fleuve et de la topographie, il y aurait donc depuis longtemps un lien fort en transport en commun entre ces deux pôles, c’est une évidence urbanistique.

Ainsi, le nouveau troisième lien aurait un avantage décisif : il réduirait considérablement les temps de parcours. Des trajets qui prennent 30 minutes en auto ou 55 minutes en transport en commun n’en prendraient plus que 10. Ce gain de temps, par son ampleur, a la capacité de changer les schémas de déplacement de la région et de créer, à court et à long terme, une demande induite très importante — d’autant plus qu’il n’y aurait pas la concurrence de l’automobile dans cet axe. Ni la traverse ni aucun projet de transport en commun passant à l’ouest par les ponts actuels ne peuvent battre ça. D’ailleurs, ce projet contribuerait à diminuer la pression sur les ponts actuels et à préserver leur fonctionnalité, en particulier pour le transport lourd.

Malgré ces arguments, on est en droit de se demander si un projet court de type navette entre Lévis et Québec, sur le modèle de la ligne jaune entre Longueuil et Montréal, en vaut la peine. Les bassins de population desservis ne sont pas du même ordre. Pour optimiser l’investissement et ses bénéfices, il faut donc envisager d’amener cette ligne plus loin, et peut-être même d’en faire la phase deux du tramway.

Prolonger cette ligne vers Lebourgneuf viendrait créer une grande ligne diagonale à l’échelle régionale. D’un seul coup, on vient s’attaquer à deux problèmes : on augmente la cohésion territoriale entre Lévis et Québec en évitant d’ajouter de la capacité routière, et on crée enfin un lien structurant entre Lebourgneuf et le centre-ville de Québec, le chaînon manquant du transport en commun à Québec.

Cette nouvelle ligne serait fort probablement justifiée d’entrée de jeu côté achalandage, puisque tout le nord-ouest de Québec pourrait s’y rabattre pour rejoindre le centre-ville de Québec… et de Lévis. Qui plus est, avec une offre de transport en commun aussi forte, on peut espérer que des secteurs actuellement dépendants de l’auto se densifieraient et deviendraient plus favorables aux transports collectifs et actifs, de la même manière que les abords des métros Longueuil et Montmorency, par exemple, sont en train d’évoluer. Le besoin existe bel et bien pour un troisième lien en transport en commun, particulièrement pour une version pensée à l’échelle régionale.

Surtout, j’ai la conviction profonde qu’on ne pourra combattre 70 ans de puissants mégaprojets autoroutiers sans proposer de grands projets de transport collectif tout aussi puissants. Le transport en commun doit jouer un rôle central dans nos déplacements, pas juste un rôle d’appoint « pour les étudiants et les pauvres » et pour le Festival d’été. On ne pourra pas combattre les cinq autoroutes de Québec en se contentant de rabattre des bus aux deux pôles d’échanges du tramway. Ce projet a la capacité de structurer le développement de Québec pour les cent prochaines années (évidemment, il faudra aussi améliorer le service ailleurs). Si on est ambitieux pour le transport en commun et pour Québec, le besoin pour un troisième lien existe, c’est même une nécessité.

Il y a cependant un important « mais » du côté de la faisabilité technique du projet. Un troisième lien en transport en commun coûterait beaucoup moins cher que la version autoroutière, mais il n’en demeure pas moins que la géographie de la région est une contrainte majeure. Stations profondes, pentes prononcées, présence du fleuve sont parmi les défis à relever. C’est beaucoup du côté de ces questions techniques que doit se concentrer la réflexion avant d’aller plus loin.

Dans la mesure où ces défis seraient surmontables, comptez-moi parmi ceux qui appuient le projet de troisième lien destiné au transport en commun, parce qu’il a le potentiel de changer la face de Québec et de Lévis.