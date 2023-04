La couleur de la grammaire française

Dans les années 80, à une époque où j’étais bien vivant mais beaucoup trop jeune encore pour comprendre la portée de toute chose sérieuse et importante, la société québécoise se tiraillait à qui mieux mieux sur la place publique à propos d’un sujet sensible : la couleur de la margarine. Aux yeux des producteurs laitiers de l’époque, jaunir le vulgaire condiment pour lui conférer l’apparat du beurre constituait une fronde innommable envers le noble produit issu de nos vaches laitières. On argumentait alors que les consommateurs en viendraient à être indubitablement confus.

En 2008 cependant, au terme d’une saga sociale et judiciaire, le gouvernement permettait enfin que soit incorporé à la margarine le séditieux colorant. Le Québec brisait, non sans risques pour le maintien de notre tissu social, ce plafond de verre alimentaire.

Récemment, on a appris que l’Association québécoise des professeurs de français souhaitait réformer les règles d’accords des participes passés, dans l’objectif d’en simplifier la maîtrise. Il n’en fallait pas davantage pour enflammer certaines tribunes de notre belle province et les chicanes entre voisins lettrés aux opinions bien arrêtées.

Pour ma part, je demeure dubitatif quant au bien-fondé des arguments proposés par celles et ceux qui rejettent du revers de la main toute modification aux règles d’accords des participes passés. Le plus souvent, on invoque la nécessité de préserver la « beauté » et la « logique » de notre langue, on craint un « nivellement par le bas » de notre admirable grammaire et, dans un même élan, on souligne l’importance de « trimer dur pour apprendre à bien écrire ». Il n’y a pas à dire : le diable est aux vaches !

Or, à partir de quels critères objectifs peut-on établir la « beauté » d’une langue ? Où se situe la frontière de l’irréversible « nivellement par le bas » ? En quoi la complexité d’un code linguistique contribue-t-elle à sa finesse ou à son efficacité ? En réalité, le français écrit souffre d’un narcissisme historique bien difficile à traiter aujourd’hui. Au fil des siècles, au gré des clercs et des grammairiens tentant d’ennoblir notre vocabulaire jusqu’à l’excès, nous voilà aujourd’hui prisonniers d’une orthographe pour le moins byzantine.

En parcourant son étonnante histoire, vous constaterez rapidement que notre langue écrite apparaît en partie comme la résultante d’un élitisme outrecuidant, fruit d’un impérialisme culturel depuis longtemps déchu. En ce sens, l’accord des participes passés en est un exemple probant, particulièrement avec l’utilisation de l’auxiliaire « avoir ». Imaginez les heures qu’ont perdues des millions d’étudiants à chasser le complément direct dans une phrase ! C’est déconcertant au point de ne plus pouvoir distinguer le beurre de la margarine jaune.

Le français est à l’identité chez nous ce qu’est au pain la tartinade : l’un ne va pas sans l’autre. Discuter de grammaire nous offre une fois de plus l’occasion de nous mettre à table pour débattre collectivement de notre langue. Ce faisant, au-delà des points de vue sur le sujet, je ne peux que me réjouir et m’amuser de la proposition de ces courageux professeurs de français.

En espérant d’ici la fin du XXIe siècle un avis de l’Académie française à ce sujet, j’entretiens le fol espoir qu’on donne à nos participes passés une couleur plus appétissante à l’écrit !