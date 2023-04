Nommer pour exister

Connaissez-vous la Coop-Femmes, ce centre communautaire lesbien fondé en 1977 ? Saviez-vous que des lesbiennes militantes avaient organisé une veillée devant la Polytechnique en 1989 ? Avez-vous déjà feuilleté le magazine Lez Spread The Word ou encore écouté l’émission de radio Lesbo-sons ? Avez-vous entendu parler de la pièce de théâtre Ciseaux en 2022 ? Il y a fort à parier que non.

Effacées

Venant de « Lesbos », l’île sur laquelle serait née vers 630 avant notre ère la poétesse grecque Sappho, ce n’est qu’au 20e siècle que le terme « lesbienne » fait son apparition pour désigner spécifiquement l’homosexualité au féminin ! Ne pas avoir de mot pour nommer une réalité, c’est déjà un signe que celle-ci n’est pas discutée, ni même simplement admise. À noter que le terme lesbophobie — qui désigne la peur, le mépris, voire la haine à l’égard des femmes qui aiment les femmes — n’a toujours pas fait son entrée dans Le Robert…

Ainsi, historiquement, on a souvent « oublié » de parler des femmes de la diversité sexuelle quand on ne les a pas tout bonnement systématiquement invisibilisées. Pourtant, les lesbiennes sont partout et ce, de tout temps. De l’Illiade d’Homère aux lesbiennes politiques de la deuxième vague féministe en passant par les « amitiés romantiques » entre femmes, populaires au 17e siècle, les femmes qui aiment les femmes existent, créent, luttent et aiment depuis toujours.

Leur invisibilité dans la sphère publique s’explique de plusieurs façons. L’homophobie est une raison évidente. La religion et la loi ont aussi longtemps condamné l’homosexualité — et le font encore dans plusieurs pays. Ici même, au Canada, ce n’est qu’en 1969 qu’elle a été décriminalisée. De plus, les femmes ont longtemps été « comprises » ou « expliquées » par rapport à l’homme et à leur capacité de leur donner des enfants, un paradigme qu’un couple sans homme bouleverse radicalement.

Situées à l’intersection de ces différentes oppressions — homophobie et sexisme — les personnes lesbiennes se sont souvent faites discrètes pour leur propre sécurité et ont été ignorées et invisibilisées par des médias, milieux de travail, familles et sociétés civiles engoncées dans les préjugés et les normes hétérosexuelles.

Journée de visibilité lesbienne

Afin de remédier à cette invisibilisation, des femmes qui aiment les femmes célèbrent partout dans le monde, depuis plus de 40 ans, la Journée de visibilité lesbienne. Celle-ci a lieu le 26 avril et vise à célébrer l’identité, l’histoire et la culture lesbienne et à mettre de l’avant des modèles lesbiens en plus de lutter contre l’effacement.

Ce sont des lesbiennes québécoises qui ont les premières tenu une telle journée, d’abord tournée vers la communauté, afin de tisser des liens, bâtir des solidarités et briser l’isolement. Aujourd’hui, le Réseau des lesbiennes du Québec porte cette journée et organise à cette occasion une remise de prix, une campagne de sensibilisation et des événements.

Malgré ce long historique et un engouement qui ne se dément pas de la part de la communauté, force est de constater que cette journée de visibilité demeure méconnue du grand public. Être privé de visibilité — de la possibilité d’apparaître, de se faire voir et entendre — entraîne une altération du sens de soi, un sentiment d’isolement et un déni d’apparence. Le dévoilement et la reconnaissance en dehors de la sphère intime sont gage d’existence pour les groupes minorisés, et permettent de déconstruire les connotations négatives associées au lesbianisme.

Nommer pour exister

Cette année, c’est sous le thème « Nommer pour exister » que le Réseau des lesbiennes du Québec souligne la Journée de visibilité. Nommer, c’est corriger la discrimination historique dont ont été victimes les femmes lesbiennes, bisexuelles et queer et réécrire l’histoire à partir de leurs points de vue. C’est aussi continuer de déstigmatiser et de normaliser le terme lesbienne, ainsi que de valider les sentiments et expériences non-hétérosexuelles des femmes et personnes transféminines.

À cette occasion, médias, personnalités publiques, organisations et individus sont invités à saluer les talents, qualités, apport à la société ou oeuvres de personnes lesbiennes qu’iels estiment. Ainsi, pour contrer l’invisibilité chronique, sortons de l’ombre ces personnes lumineuses et célébrons leur apport à la société.