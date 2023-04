Poilievre et CBC/Radio-Canada, ou quand la droite se démasque elle-même

Appelons un chat un chat : Pierre Poilievre représente la droite la plus radicale que le Canada connaisse depuis l’ère Harper. Même ce dernier ne serait jamais allé aussi loin pour saper l’un des piliers du régime démocratique qui prévaut au pays, à savoir la liberté de presse et le rôle des institutions médiatiques d’informer la population.

Parce qu’en menaçant de couper les vivres à CBC/Radio-Canada, Pierre Poilievre fait bien plus que rallier des votes et consolider ses appuis. Il vise à ébranler ce rempart démocratique que constitue l’accès à l’information pour les citoyens et les citoyennes. Un projet auquel il s’active allègrement en refusant d’accorder des entrevues, en discréditant le professionnalisme des gens qui travaillent pour ces médias, en remettant en question l’autonomie des salles de nouvelles, voire en remettant en question la pertinence même d’une information véritable, juste et vérifiée.

Dans l’immédiat, pour Pierre Poilievre, CBC/Radio-Canada s’avère être la seule cible facile qui s’offre à portée de main. Prétextant le financement public « déloyal » d’un concurrent public aux chaînes privées, c’est au mandat du service d’information de CBC/Radio-Canada que le chef conservateur veut s’attaquer.

À l’instar de plusieurs nations occidentales et des pays du Sud, le Canada a pourtant fait le choix de se doter d’un service d’information au bénéfice de la population par l’entremise du financement public de CBC/Radio-Canada. Au cours de la longue histoire du diffuseur public, ses travailleuses et ses travailleurs de l’information ont posé les jalons en matière de standards journalistiques, de règles déontologiques et d’indépendance éditoriale pour l’ensemble des salles de nouvelles du pays.

Des règles journalistiques de qualité et d’autonomie que même le mouvement souverainiste, en dépit de plusieurs soubresauts, finira par reconnaître malgré lui, en mettant au rancart le projet de doter Radio-Québec, à l’époque, d’un réel service d’information.

Encore aujourd’hui, les normes et standards journalistiques du diffuseur public contribuent aux saines pratiques de notre échiquier médiatique. On peut même penser que la qualité de son service d’information a pu préserver la population du Québec et du Canada des dérives de certains médias d’information privés que l’on constate au pays de Rupert Murdoch.

Or, c’est à ce pilier de notre système démocratique que Pierre Poilievre veut s’attaquer. Après avoir détruit CBC/Radio-Canada — qui serait assez naïf pour penser que cette gêne toute calculée envers les services français subsisterait après une victoire électorale ? —, c’est aux médias d’information privés que Poilievre risque de s’attaquer en mettant fin au crédit d’impôt de 35 % des salles de nouvelles.

Après avoir vu leurs revenus s’envoler vers les géants du numérique, la majorité des médias d’information privés survivent présentement grâce à ce financement public, Radio-Canada en étant exclue pour des raisons évidentes. Constatant nombre de fermetures de salles de presse et de pertes d’emplois parmi les journalistes et les travailleuses et les travailleurs que nous y représentons, la CSN et sa Fédération nationale des communications et de la culture avaient porté jusqu’à Ottawa — et ensuite Québec — cette solution à la crise financière qui affecte les médias depuis une quinzaine d’années.

La population du Québec et du Canada a toutes les raisons de s’inquiéter d’une telle attaque à notre régime démocratique de la part d’un parti politique canadien qui, si des élections avaient lieu aujourd’hui, remporterait le pouvoir. En attaquant les médias d’information, Poilievre réplique les pires stratégies de Donald Trump, dont les dérives nous effraient encore. Le fait que Pierre Poilievre ait interpellé directement Elon Musk, qui dénigre ouvertement les médias d’information et dont l’empire contribue à discréditer la valeur même de l’information journalistique, est des plus inquiétants.

Alors que la droite radicale souffle déjà sur les braises de l’intolérance sur de trop nombreux sujets, nous ne pouvons demeurer les bras croisés quand le chef du Parti conservateur menace ainsi de s’attaquer à la présence des médias d’information dans notre société.