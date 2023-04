Quand le tunnel devient un trou noir

C’est officiel : il n’y aura pas de troisième lien autoroutier entre Québec et Lévis. Même si la ministre Geneviève Guilbault s’accroche toujours à un tunnel pour le transport en commun, il paraît évident que celui-ci ne verra jamais le jour. Il ne reste plus qu’à se demander comment le Québec en entier, mais surtout la capitale nationale, a bien pu accepter de jouer dans ce mauvais film pendant presque 10 ans. Ce projet loufoque qui avait aussi le désavantage d’être hors de prix a été une force qui a aspiré toute la lumière des projecteurs politiques pendant trois cycles électoraux complets. Le tunnel était devenu un trou noir politique qu’il fallait dompter.

Si on veut comprendre les motivations de tout un chacun dans cette aventure, la science politique nous offre deux concepts forts utiles : la guerre culturelle et l’enjeu de brèche.

On parle de guerre culturelle lorsqu’une société politique se divise non pas sur des bases idéologiques, mais plutôt sur des bases culturelles, que ce soient le style de vie ou bien les valeurs morales. Il n’y a alors plus d’espace pour la discussion raisonnable entre adultes de bonne foi. Dans le cas du troisième lien potentiel dans la région de Québec, les banlieusards au nord du fleuve, qui n’allaient pour ainsi dire jamais utiliser ce tunnel, appuyaient tout de même le projet massivement. Cela pouvait s’expliquer par une empathie naturelle envers des résidents de la Rive-Sud qui leur ressemblent, mais surtout en réaction à ces élites urbaines à vélo qui souvent les regardent de haut. On était pour un troisième lien autoroutier par identité plus que par intérêt.

Les choses auraient pu en rester là si un entrepreneur politique — ici la Coalition avenir Québec (CAQ) — n’avait pas décidé de mobiliser ce dossier comme on s’engouffre dans une brèche lors de la bataille. L’enjeu de brèche apparaît lorsqu’il existe un espace où un parti peut se positionner en opposition à tous les autres acteurs partisans. Il peut alors profiter de la situation pour marquer des points politiques en plus de potentiellement créer de la confusion chez ses adversaires.

L’enjeu de brèche se doit d’être facile à caricaturer (enjeux moraux, questions liées à la sécurité, etc.), mais aussi facile à mettre en scène à l’aide des outils de communication politique modernes. Ici, le troisième lien isolait bel et bien la CAQ de ses adversaires à Québec, mais avait de nombreux risques de dérapages logistiques et financiers. Le risque était réel, mais c’était pourtant une grenade trop belle pour être laissée au sol.

Le pari a rapporté, c’est indéniable. Le succès électoral de la CAQ est à expliquer en partie par ce positionnement, d’abord lors de la partielle de Louis-Hébert de 2017, puis aux élections générales de l’année suivante.

Il est maintenant temps de gérer les déceptions. Il y aura d’abord les conséquences internes au parti au pouvoir. La mise à mort dramatique du projet discrédite l’aile adéquiste (Éric Caire et François Bonnardel) de la CAQ, ainsi que l’un des rares anciens péquistes encore en selle (Bernard Drainville). L’ancienne libérale Geneviève Guilbault se retrouve en situation délicate, mais réussira probablement à s’en tirer sans trop d’égratignures. Elle devra cependant négocier avec le courant affairiste (Sonia LeBel, Pierre Fitzgibbon et Christian Dubé) si proche du chef historique.

Il faudra en plus gérer une grogne légitime d’une huitaine de circonscriptions engagées dans cette guerre culturelle au sud du fleuve et le spectre d’un Parti conservateur du Québec prêt à s’engouffrer dans le vide nouvellement créé.

Finissons par quelques mots à propos du député et ministre Bernard Drainville. S’il avait été dans une ancienne vie péquiste l’étincelle identitaire qui permit à Québec solidaire d’exister dans la durée, il pourrait bien répéter l’exploit en participant en tant que caquiste à l’éclosion d’un électorat pérenne pour le Parti conservateur du Québec. À chacun son legs. À chacun son trou noir.