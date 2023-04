Plaidoyer pour la reconnaissance juridique des féminicides

L’Observatoire canadien du fémicide (sic) pour la justice et la responsabilisation vient de publier son rapport #cestunfémicide pour comprendre les meurtres de femmes et de filles au Canada de 2018 à 2022. On y apprend notamment que près de 200 femmes et filles sont tuées au Canada chaque année.

Dans 57 % des cas, l’accusé était un partenaire masculin actuel ou ancien et dans près d’un quart (22 %), un membre de la famille. Les meurtres de femmes et de filles impliquant des accusés masculins au Canada ont par ailleurs augmenté de 27 % depuis la COVID, soit entre 2019 et 2022.

Les femmes et les filles tuées dans les régions non urbaines du pays (45 %) étaient exposées à un risque disproportionné par rapport à leur représentation dans la population, tandis que celles tuées dans les centres urbains (55 %) étaient sous-représentées.

On y apprend aussi que 19 % des femmes/filles tuées par un accusé de sexe masculin étaient autochtones, soit quatre fois leur poids démographique dans la population canadienne (5 %). Il y a proportionnellement moins de femmes/filles tuées au Québec qu’ailleurs au Canada (soit un taux de mortalité de 0,52 contre 0,87 pour l’ensemble du Canada).

Ces meurtres, appelés féminicides, résultent d’un continuum de violence et de terreur, dont un éventail d’agressions verbales et physiques qui s’exerce spécifiquement contre les femmes et les filles, en raison de leur sexe. Ces actes sexistes n’ont pas leur place dans une société égalitaire.

Nos gouvernements doivent en faire plus pour mettre fin à cette situation dégradante et inhumaine et faire en sorte que les femmes soient respectées partout et en tout temps.

La reconnaissance officielle du féminicide, comme crime distinct, est une condition sine qua non pour prévenir et contrer cette violence ultime faite aux femmes. Vingt pays ont adopté, depuis 2007, une législation spécifique ou encore amendé leur Code pénal afin de reconnaître les féminicides, mais pas le Canada.

Le Canada se doit de distinguer les féminicides des homicides dans le Code criminel afin d’envoyer un signal fort et démontrer l’importance qu’il accorde à ce problème social. Cela permettrait de préciser les peines appropriées et de déterminer les éléments de prévention à mettre en place.

Les féminicides s’inscrivent aussi dans un contexte international puisque certains d’entre eux découlent de la traite de personnes, des crimes « d’honneur » et autres. Le Canada doit donc, au minimum, adhérer à la Convention interaméricaine pour la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme (le Congrès Belém do Pará), comme il s’est engagé à le faire en 2018, pour clairement exprimer son engagement international à prévenir, à punir et à éradiquer la violence à l’égard des femmes et des filles.

Au Québec

En 2022, le gouvernement du Québec a inauguré une stratégie gouvernementale intégrée pour Contrer la violence sexuelle, la violence conjugale et Rebâtir la confiance. Cette dernière s’inspire notamment des travaux de la commission Viens, du Comité d’examen des décès liés à la violence conjugale, du Comité d’experts sur l’accompagnement des personnes victimes d’agressions sexuelles et de violence conjugale et de la Commission spéciale sur l’exploitation sexuelle des mineurs.

Cette stratégie inclut la poursuite des activités du Comité d’examen des décès liés à la violence conjugale, mis en place en 2018, et chargé de dégager les principaux constats et les enjeux systémiques liés à de tels décès, à partir de l’analyse des dossiers d’investigation des coroners.

Cependant, en limitant son mandat à l’étude des violences conjugales, le gouvernement du Québec semble négliger les féminicides non intimes, soit ceux dans lesquels la femme ou la fille ne partageait pas une relation intime ou familiale avec l’accusé. C’est le cas des féminicides liés à la traite des personnes, au crime organisé ou à certains meurtres de femmes et de filles autochtones.

Il importe que le gouvernement du Québec agisse pour prévenir et contrer tous les féminicides au Québec. Pour ce faire, il doit de créer un observatoire québécois des féminicides, pour mieux identifier, comprendre et contrer cette violence ultime dans le contexte québécois et de faire des pressions auprès du gouvernement fédéral pour qu’il inscrive les féminicides au Code criminel.