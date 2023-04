Le Canada toujours mouton noir du droit d’auteur

Dans son éditorial du 15 avril 2023, Brian Myles demande au gouvernement un « rempart législatif pour encadrer ces robots [conversationnels] programmés pour tout prendre, sans rien donner en retour aux créateurs de contenus. Il y va de la capacité des médias, et de tous les artistes, de faire respecter leur propriété intellectuelle et de gagner leur vie dans le prochain cycle de transformation numérique ».

S’il est nécessaire de s’inquiéter des dérives que peuvent entraîner les « intelligences » artificielles déployées par des compagnies étrangères, il faudrait tout de même commencer par régler un problème national bien documenté et identifié qui nuit gravement à la propriété intellectuelle.

Lorsque la Loi sur le droit d’auteur a été révisée en 2012, le législateur a introduit la notion d’usage équitable dans le secteur de l’éducation, se conformant alors à une pensée plus anglo-saxonne. En comité parlementaire, les représentants des établissements d’enseignement supérieur avaient pris le soin d’expliquer que les redevances versées aux créatrices et aux créateurs, entre autres par les sociétés de gestion collective, ne connaîtraient pas de diminution malgré cette notion d’usage équitable.

Or, maintenant, plus de dix ans plus tard, Access Copyright a vu ses redevances issues du secteur de l’éducation baisser de 190 millions de dollars, sommes qui ne se rendront donc jamais ni aux maisons d’édition ni chez les autrices et les auteurs.

Au Québec, grâce à l’appui de l’Assemblée nationale, les redevances du secteur de l’enseignement supérieur versées à Copibec n’ont pas totalement disparu, mais elles ont tout de même fondu de moitié. Nul besoin de préciser que ces pertes n’ont jamais été compensées ; il s’agit bien d’une baisse de revenus pour les ayants droit et d’une économie appréciable pour les établissements d’enseignement.

Dans leurs lettres respectives de mandat, le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, et le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, ont tous deux reçu la mission de corriger cette iniquité. Le budget fédéral de 2022 faisait d’ailleurs mention de l’engagement du gouvernement à assurer une rémunération équitable.

Et depuis, rien. C’est toujours l’immobilisme qui prévaut, particulièrement du côté d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada, qui subit les pressions du secteur de l’éducation. Pourtant, tout a été maintes fois expliqué et démontré, lors d’un nombre ridiculement élevé de rencontres, tant du côté de Copibec que d’Access Copyright. Se cachant derrière de grands principes de liberté et une comptabilité alambiquée, le secteur de l’éducation canadien ne peut se résoudre à avouer la vérité : au même titre qu’il faut payer le repas consommé à la cafétéria de leurs établissements, il faut payer les œuvres utilisées dans leurs salles de cours.

Messieurs Champagne et Rodriguez, nous attendons de vous un geste fort et courageux pour enfin régler ce dossier. Vos équipes sont prêtes, elles n’attendent qu’un signal. Une fois que cette injustice aura été réparée, le Canada ne figurera plus comme le mouton noir du droit d’auteur auprès de ses partenaires internationaux, et il sera alors temps de s’inquiéter des ChatGPT de ce monde.