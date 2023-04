Jonathan Drouin, passeur et héros

Tout le monde, sans exception, va s’identifier au cours de sa vie à quelqu’un : à son père, à sa mère, à une vedette, à un tyran. Les choix ne manquent pas. Mais attention : il ne faut pas se tromper, car certains d’entre eux peuvent nous mener à la guerre ! Dans les sports, loin de la politique, on va généralement s’identifier à l’athlète atteignant un sommet dans son domaine. Au hockey, d’aucuns s’identifient au fonceur, quelques-uns au gardien, mais la plupart du temps on s’attache d’abord à l’équipe, puis aux marqueurs, aux meilleurs pointeurs. Ce fut le cas, au Québec, avec les Richard, les Béliveau, les Lafleur, désormais avec les Nick Suzuki et les Cole Caufield.

Personnellement, depuis quelques années, je m’identifie à Jonathan Drouin, du Canadien de Montréal. Pourquoi Drouin ? Dans une entrevue récente, le défenseur David Savard a soufflé la réponse : c’est un « passeur incroyable ». On ne saurait mieux dire.

Au début de la saison 2019, tout le monde s’en souvient, Drouin jouait merveilleusement bien. Or, en novembre 2019, Aleksandr Ovechkin plaquait Drouin au milieu de la patinoire. Selon le journaliste de la SRC, Martin Leclerc, ce fut le tournant de sa carrière (voir son article du 11 novembre 2022 ainsi que son analyse le 14 avril 2023).

Drouin ira de blessure en blessure, et pas seulement physique. En avril 2021, Drouin quittait la patinoire et l’espace public. Quelques mois plus tard, le jeune hockeyeur brisait la glace. « Tout au long de l’année, j’ai eu des problèmes d’anxiété, des problèmes d’insomnie, avait-il révélé dans une entrevue avec le journaliste Renaud Lavoie diffusée sur les ondes de TVA Sports. […] Je suis tombé malade, je n’avais aucune énergie pour jouer au hockey. […] J’ai demandé de l’aide pour l’anxiété, pour l’insomnie. »

« Je continue à vivre »

Depuis son retour, Drouin n’a pas fait de miracle. Aussi plusieurs commentateurs ont-ils perdu leur sang-froid. Le 16 février, à la télé de TVA, avant la date limite des échanges, l’animateur sportif Jean-Charles Lajoie (JiC) s’épanchait de longues minutes sur l’avenir de Jonathan Drouin. À l’entendre, le hockeyeur n’avait plus beaucoup de « valeur ». Le 14 avril dernier, il en rajoutait : « Drouin a été un échec sur toute la ligne. » Voilà un bel exemple de commentaire méprisant, un bel exemple de jugement sans nuance dans l’espace public.

Eh, les commentateurs, vivons-nous encore comme si nous en étions à l’époque de la survivance ? En politique, toujours sur la défensive ; sur la patinoire, nos héros doivent-ils apprendre à jouer à la dure ?

Certes, le hockey est un sport de vitesse et d’adresse, un sport de compétition se jouant par surcroît dans un espace restreint, ce qui entraîne inévitablement un jeu de rudesse et une obsession : marquer un but. Toutefois, ce qui transcende la patinoire pour se rendre aux spectateurs et spectatrices, c’est le jeu d’équipe en lui-même, c’est-à-dire la collaboration nécessaire à l’enchaînement des actions afin d’atteindre l’objectif. D’où l’identification, même dans l’adversité, à l’équipe.

Le sens du jeu, c’est le sens du relais. Comme dans la communication, ça se passe d’un à un (ou d’une à une, ou d’une à un, bien entendu). Au hockey, le jeu de passes est la clé de l’enchaînement des actions, là où précisément Jonathan Drouin excelle.

Pour saisir le sens du jeu, le plaisir des échanges, pensons à un autre sport, le tennis : qui voudrait regarder un match de tennis qui serait réduit à l’exhibition d’un premier service défilant à plus de 240 km ? Ce qui nous épate, c’est plutôt l’échange prolongé, l’agilité des joueuses ou joueurs à poursuivre l’échange le plus longtemps possible.

Le 18 mars dernier, Drouin déclarait simplement : « Je continue à vivre. » Ce type m’épate. Il reste debout sous une tonne de pression. J’ignore si Drouin est un bon conjoint et un bon père, mais comme passeur, sa contribution m’apparaît exemplaire.