Mon fils de six ans n’est pas un poteau de téléphone

« Il est capable de pointer. » « Il est capable d’établir un contact visuel. » « Il ne fait pas de crise à la garderie, le problème est à la maison. » « Il n’a pas de retard de langage. » « Il joue avec d’autres enfants. » « Il est charmant et tellement intelligent. » « C’est normal d’avoir un rituel avant de s’endormir. » Ces phrases sont autant de raisons que des professionnels de la santé et du milieu de l’éducation m’ont servies pour remettre en cause le diagnostic d’autisme de mon fils. Mais mon fils n’est pas un poteau de téléphone.

Mon fils est un être vivant, avec une personnalité et des habiletés qui lui sont propres. Cessez de me dire « mais un autiste aurait fait X ». Ou encore « habituellement, un autiste ne fait pas Y » ou « les autres enfants aussi font Z ». On ne peut s’arrêter à des caractéristiques statiques et définies comme on peut le faire pour un poteau de téléphone lorsqu’on décrit une personne autiste. L’autisme est un spectre, avec autant de diversité et de nuances que l’on peut retrouver chez les arbres vivants.

Une personne autiste a des émotions et peut avoir des expressions faciales. Une personne autiste peut se désorganiser plus facilement dans un contexte et se contenir dans un autre. Une personne autiste peut s’intéresser aux autres, développer des liens et des amitiés. Une personne autiste peut vivre des périodes plus stables et d’autres, plus tumultueuses. Ce n’est pas pour rien que plusieurs personnes autistes sont seulement diagnostiquées tardivement, à l’adolescence, voire à l’âge adulte. Chez plusieurs autistes, leur handicap est invisible, mais invisible ne veut pas dire inexistant.

Mon fils tente d’entrer en relation avec d’autres enfants, mais il le fait maladroitement. Il aime jouer avec ses cousins et cousines, mais démontre peu d’ouverture à leurs idées. Il réconforte son frère lorsqu’il est triste, mais ce n’est pas intuitif, il le fait de manière « plaquée », puisqu’on lui a montré. Il peut tenir une conversation et démontrer de la réciprocité, mais le sujet, il cherche à le contrôler. Il a du mal à décoder si l’interlocuteur est intéressé et n’a donc pas tendance à s’adapter.

Il peut s’adapter à un imprévu, mais seulement lorsqu’il est disposé et qu’on lui donne le temps de le digérer. Il peut faire des jeux symboliques, mais ceux-ci sont limités et peu diversifiés. Il peut établir un contact visuel, mais son regard est fuyant. Il peut faire des blagues, mais a tendance à les répéter, même quand elles ne sont plus drôles.

Comme les autres enfants, il fait des crises, mais les siennes sont plus fréquentes et plus intenses. Comme les autres enfants, il aime la structure et la routine, mais contrairement aux autres, il ne peut s’en passer au risque d’exploser. Comme les autres enfants, il y a des textures, des sons et des sensations qui le dérangent, mais dans son cas, il devient paralysé et désorganisé, au point où il n’est plus fonctionnel.

Comme les autres enfants, il aime voir ses grands-parents, mais il est rare qu’il aille les cajoler, il préfère leur expliquer son jeu ou son livre préféré avec un niveau de détail étourdissant. Comme les autres enfants, il vide son trop-plein en arrivant de l’école, mais sa fragilité dure toute la soirée.

Mon fils n’est pas un poteau de téléphone qui, peu importe la saison, l’heure, le temps de la journée et les années qui passent, est immuable, statique et prévisible. Mon fils est comme un arbre. Il s’adapte à son environnement, il grandit et change avec le temps. Il compose avec les aléas que la nature a bien voulu lui donner et réussit à briller, mais cela ne veut pas dire qu’il n’a pas de difficultés.

De la sensibilité, c’est ce que je souhaite pour toutes les personnes et les proches des personnes qui vivent sur le spectre de l’autisme. Une sensibilité aux nuances et à l’individualité. Des professionnels qui prennent le temps d’écouter, de peser et de considérer, parce qu’il n’y a rien de pire que de se sentir incompris. Il n’y a rien de pire que de se faire servir des stéréotypes et de se faire balayer. Mon fils n’est pas un poteau de téléphone.