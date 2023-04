La pelure de banane de la laïcité d’interdiction

François Legault, ce lundi de Pâques, a pensé faire amende honorable en précisant quelques minutes avant midi qu’il fallait distinguer laïcité et patrimoine. Et ce, parce qu’il avait cité tôt le matin sur son compte Twitter Mathieu Bock-Côté, qui intitulait ainsi sa chronique du 7 avril dans Le Journal de Montréal, « Éloge de notre vieux fond catholique », et qui y écrivait : « le catholicisme a aussi engendré chez nous une culture de la solidarité qui nous distingue à l’échelle continentale ».

Le gazouillis du premier ministre avait, en effet, semé rapidement la controverse. Il a reçu plus de 1000 réponses pour la plupart négatives, plusieurs parmi elles venant d’autres politiciens québécois. On lui reproche de prêcher pour deux choses qu’on prétend contradictoires, soit la laïcité et le catholicisme. Ajoutons que cela se passe quelques jours à peine après que l’Assemblée nationale a adopté une motion à l’unanimité interdisant la prière dans les écoles, peu importe la religion, au nom de la laïcité de l’État.

En fait, et c’est mon opinion, à la suite de ces réactions au gazouillis de François Legault, il faut se demander si, en adoptant la loi 21 et donc le modèle de la laïcité d’interdiction, c’est l’interdiction de louanger une religion au Québec pour quelque motif que ce soit, même louable et historiquement attesté, qui semble devenir la loi morale suprême en matière de laïcité. Passer à côté de cette obligation pour le premier ministre qui a fait adopter cette loi, c’était, à l’évidence aux yeux de ces internautes laïques, au mieux, un acte « d’auto-pelure-de-bananisation ».

Dans ces circonstances, où se dire fier de notre patrimoine religieux catholique équivaut à une forme d’apostasie laïque, le premier ministre a deux options. Soit il accepte de passer pour un inconséquent, soit il remet en question son modèle de laïcité basé sur l’interdiction.

Car l’interdiction en matière de religion, à l’évidence, n’est pas modérée comme il voulait qu’elle le soit avec la loi 21. D’ailleurs, le Parti libéral du Québec et Québec solidaire, doutant de cette modération dans les faits, avaient d’abord refusé d’appuyer cette loi au nom du respect des droits fondamentaux. Pourtant, ils ont appuyé la motion du Parti québécois la semaine dernière quand il s’est agi d’interdire les locaux de prière dans les écoles secondaires. Comme quoi, l’interdiction à laquelle peut se résumer trop facilement la laïcité québécoise peut être très tentante à utiliser, l’occasion faisant le larron, et pour des raisons politiques, à toutes les sauces antireligieuses.

Crucifix

Mais remettre en question ce modèle de laïcité basé sur l’interdiction pourrait signifier rien de moins pour François Legault que de ramener le crucifix à l’Assemblée nationale, cet objet singulier de notre patrimoine religieux qui y a été présent pendant 83 ans, et devant lequel a été votée la loi 21 de la laïcité le 16 juin 2019, avant donc qu’il ne soit retiré le 9 juillet suivant comme première victime de l’interdiction, morale laïque oblige.

Mais, pour le ramener, il faudrait qu’il ait l’audace, en faisant adopter une motion à cet effet, de désactiver symboliquement sa fonction religieuse, et en même temps celle de tous les signes religieux portés par des personnes dans les institutions publiques y compris celle de la croix sur notre drapeau ; et donner au Québec par la suite, en révisant la loi 21, un modèle de laïcité vraiment distinctif. Surtout si on faisait porter à ce crucifix, par le biais de cette même motion, trois de nos valeurs hautement ancestrales et rassembleuses, soit la liberté, la fidélité et le partage.

Bien sûr, par voie de conséquence, ce crucifix ainsi laïcisé deviendrait la garantie de la tolérance québécoise à l’égard du religieux tout en situant avec honneur la laïcité de l’État au-dessus des religions plutôt que contre celles-ci comme on le voit présentement, société distincte oblige.

Mais François Legault osera-t-il se placer à cette hauteur, ou choisira-t-il simplement de se taire et donc, conséquemment, de s’interdire pour toujours d’écrire sur Twitter qu’il est fier de notre patrimoine religieux catholique ?