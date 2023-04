Le porno de la littérature

Un ami a attiré mon attention sur le texte de Josée Blanchette, Des livres en trop, et je lui en suis bien reconnaissante puisque ce fut une lecture éclairante qui m’a bien fait cheminer. En tant qu’autrice, j’arrive difficilement à me départir d’un sentiment d’imposture que je traîne depuis toujours. J’écris depuis un âge bien tendre, mais j’ai systématiquement tout détruit (flamme, copeaux de papier dans la toilette, etc.) ce que j’écrivais au fur et à mesure jusqu’à mon premier roman.

Et malgré ce sacre de la publication et même celui du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), je persiste à me donner le droit d’écrire à reculons. Je le fais malgré tout, parce que raconter est plus fort que moi et c’est quand je vais à la rencontre des lectrices et lecteurs que je trouve la pièce manquante du casse-tête de ma petite vie littéraire.

Je fais effectivement partie de ce qu’on appelle la classe moyenne en bas où je clapote depuis toujours. Je ne m’en plains pas, seulement quand je lis un texte comme Des livres en trop, tout de suite, forcément, je me demande si ce ne sont pas mes livres à moi qui ne seraient pas en trop. Et pourquoi ? Pourquoi persisté-je dans cette croyance que la littérature est intrinsèquement classiste et que seuls certains groupes ont ce droit d’édition ? Dans son article, Mme Blanchette mentionne la baisse de libido des lectrices et lecteurs qui est confrontée à la vigueur décuplée de celles et ceux qui écrivent. Les maisons d’édition croulent sous les manuscrits, je n’en doute point. Mais je me demande si le vent qui souffle sur cette tempête parfaite n’est pas celui des réseaux sociaux.

Depuis l’avènement de ces médias de masse « ouverts », tout le monde peut aller y publier son message qui sera lu d’un public plus ou moins large. En revanche, ce même monde peut passer ses journées à y lire ce qui s’y publie. Comme, paraît-il, le porno est un tue-l’amour, les réseaux sociaux ne seraient-ils pas un « tue-lecture » ?

Et inversement, ne contribueraient-ils pas aux élans littéraires d’une masse qui autrement n’aurait pas écrit ? Cette masse est-elle publiable ? Ce n’est pas à moi d’en juger. Comme ce n’est pas à moi de juger mes écrits, je laisse ce soin à mes éditrices et à mon éditeur, aux lectrices et lecteurs ainsi qu’aux critiques littéraires qui veulent bien se pencher mon « oeuvre ».

Y a-t-il vraiment trop de gens qui écrivent et pas assez qui lisent ? J’hésite à dire que oui. Écrire, n’est-ce pas se lire soi-même ? Car l’écriture est l’un de ces processus qui permet de se comprendre et de se soigner. En cette ère où les soins pour nos souffrances psychologiques manquent cruellement, j’aurais tendance à dire qu’on ne peut pas être trop nombreuses et nombreux à écrire. Mais oui, sûrement que nous devrions plus souvent cesser de dérouler l’écheveau de nos réseaux sociaux pour ouvrir un livre, car les livres des autres nous soignent aussi.