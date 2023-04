L’itinérance, c’est aussi une affaire d’habitation et de prévention

Nous assistons présentement à une tempête parfaite menant à de l’itinérance croissante à travers le Québec : crise du logement, inflation, augmentation de la détresse et de la violence, le tout conjugué à l’arrivée de nombreux demandeurs d’asile pour lesquels les ressources dédiées ne fournissent plus.

Devant cette crise qui s’aggrave, plusieurs voix s’élèvent avec un but commun : préserver la dignité humaine qui commence par le droit à un logement adéquat. Le budget provincial dévoilé ces derniers jours ne nous a donné que très peu d’indications sur la façon dont le gouvernement compte s’y prendre.

Ainsi, les membres du Mouvement pour mettre fin à l’itinérance à Montréal (MMFIM) ajoutent leur voix pour souligner l’urgence de réunir de façon innovante les secteurs communautaires, de la santé, de l’habitation et d’affaires pour prévenir et cesser cet exode vers l’itinérance.

Depuis 2015, le MMFIM et ses membres misent sur l’accompagnement en logement dans des délais qui limitent l’atteinte d’un seuil d’itinérance chronique. Pensons, par exemple, aux projets récents d’habitation qui ont vu le jour sous la gouverne de Projets Autochtones du Québec, de Chez Doris ou de la Mission Old Brewery. En 2022, le MMFIM a répertorié 491 personnes qui ont pu être accompagnées vers un logement à travers ces différentes initiatives.

Malheureusement, c’est encore trop peu pour réduire réellement le nombre de personnes en situation d’itinérance. Pourquoi ?

Manque de logements, certes, mais également dédales administratifs dans les programmes gouvernementaux censés soutenir les initiatives des organismes. En fait, les organismes en itinérance ont développé une expertise de pointe, ils sont ingénieux et innovants dans les solutions déployées pour accompagner en logement les personnes. Mais on décourage cette détermination avec des financements par projets, des programmes qui ne sont pas adaptés à cette réalité propre ou en creusant des tranchées contre-productives entre les responsabilités des divers paliers gouvernementaux. Bref, on nourrit une crise, alors que nous avons plutôt le devoir de travailler ensemble pour créer du logement et répondre aux besoins propres aux personnes en situation d’itinérance que l’on souhaite loger.

Pour cela, il faut adapter les programmes et les financements. Il faut refaire du logement social et réellement abordable une priorité. C’est un des gages du succès finlandais qui est en voie d’éliminer l’itinérance. On doit aussi rénover les logements sociaux délabrés, créer des logements dans les locaux et bureaux vacants, agir sur les locations illégales à court terme et cesser les évictions abusives. Ensemble, il faut tout mettre en oeuvre pour s’assurer d’avoir un parc d’au moins 20 % de logements réellement abordables. Bref, toutes les solutions, à l’exception du statu quo, doivent être envisagées, tel que le soulignait récemment le maire de Québec, Bruno Marchand.

Il faut faire preuve d’audace car, ensemble, nous sommes capables d’innovation sociale.

En effet, nous avons l’expertise des membres OSBL du MMFIM, conjuguée aux leviers et au désir de changer les choses des membres issus de la communauté d’affaires. Nous offrons notre collaboration à la ministre de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, dans la révision des programmes. Celle-ci doit impérativement s’inspirer de l’expérience et de l’expertise développées par les organismes spécialisés et permettre de produire des résultats rapides.

Aussi, nous lui enjoignons à travailler avec le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, à contribuer à nous donner les moyens de nos ambitions. Nos organismes ont depuis longtemps passé le cap d’être de simples refuges d’urgence ; utilisons donc à bon escient leur expertise pour décupler la portée des résultats que nous pourrons livrer comme société.

En terminant, comment prétendre vouloir et pouvoir mettre fin à l’itinérance sans agir également en amont ? À ce titre, nous appuyons nos collègues du Collectif québécois pour la prévention de l’itinérance qui se concentrent sur des recommandations concrètes pour améliorer nos politiques. Il est impératif d’agir sur les facteurs et les situations susceptibles de devenir des points de bascule vers l’itinérance, qu’ils soient institutionnels (sorties carcérales, protection de la jeunesse, violence conjugale) ou administratifs (accès au Régime des rentes du Québec, tribunal administratif du logement, etc.).

* Ont également signé ce texte :

Geoffrey Kelley, président du conseil d’administration (MMFIM)

Carl Bond, directeur de la gestion immobilière (SHDM)

Linda Carbone, directrice générale (BOMA-Québec)

Art Campbell, directeur régional réintégration et inclusion social (YMCA du Québec)

Glenn Castanheira, directeur général (Montréal Centre-Ville)

Sonia Côté, présidente, directrice générale (Le Chaînon)

Fiona Crossling, directrice générale (Accueil Bonneau)

Olivier Farmer, psychiatre (CHUM)

Marie-Josée Fleury, professeure titulaire au département de psychiatrie (Université McGill)

Sam Watts, président-directeur général (Mission Bon Accueil)

Jaelle Begarin, présidente-directrice générale (Maison du Père)

Neila Ben Ayed, directrice générale (Logis Rose Virginie)

Françoise Bouchard, directrice adjointe (L’amour en action)

Luc Desjardins, directeur général et éditeur (Groupe communautaire l'Itinéraire)

James Hughes, président et chef de la direction (Mission Old Brewery)

Heather Johnston, directrice générale (Projets Autochtones du Québec)

François Raymond, directeur générale (Société de développement social)

Ron Rayside, architecte (Rayside Labossière)

Sally Richmond, directrice générale (Logifem)

Jessica Soto, directrice générale (Diogène suivi communautaire)

Harout Tarakjian, directeur général (Centre Booth de Montréal)

Me Donald Tremblay, directeur général (Clinique juridique itinérante)

Denise Charline Teikeu, directrice générale (Porte Ouverte Montréal)

Marina Winton, directrice générale (Chez Doris)