L’humanité au temps des robots

Comme tous les enseignants, les récents développements en matière d’intelligence artificielle (IA) m’ont interpellée. Après l’écoanxiété, tomberons-nous dans les pièges de la robotanxiété ? Plus sérieusement, si l’anxiété se gère en confrontant nos perceptions à une évaluation plus objective de la réalité, cet exercice ne rassure pas pour autant. Nous devons aujourd’hui reconnaître une accélération des changements au sein de notre civilisation, ce que je me risquerais à appeler une réelle « mutation » de nos façons d’apprendre, de penser, d’interagir avec nos semblables, ou tout simplement de nos façons d’être.

Il y a quelque temps, je visionnais avec mes étudiants un reportage de Découverte intitulé « L’amour au temps des robots » (2020). On y rencontre une poignée de grands chercheurs japonais fort enthousiastes à l’idée d’être en voie de créer des robots humanoïdes à visage humain. Le docteur Hiroshi Ishiguro cherche à concevoir son sosie de ferraille parfait et va même — ma foi, c’est un peu inquiétant — jusqu’à subir des interventions esthétiques pour ressembler davantage à sa créature.

Un souffle de protestations s’est fait entendre dans ma classe, conjugué à des « weird !… » bien sentis, ce qui a d’abord fait basculer cet épisode dans la catégorie des délires techno-scientifiques farfelus. Les images du robot du docteur Ishiguro et du docteur Ishiguro en chair et en os se confondant en similitude me sont pourtant revenues en tête il y a quelques jours alors que mille experts, dont Yoshua Bengio et Elon Musk (pas des auteurs de science-fiction !), cosignaient une lettre demandant un moratoire sur le développement de l’IA.

Deux des questions soulevées dans le texte sont : « Devrions-nous développer des esprits non humains qui pourraient un jour être plus nombreux et plus intelligents que nous, nous rendre obsolètes et nous remplacer ? » et « Devrions-nous risquer de perdre le contrôle de notre civilisation ? » Ne nageons-nous pas en pleine science-fiction ? Elle semble à tout le moins ici crainte ou anticipée.

Les dernières avancées en matière d’IA peuvent nous amener à penser que le visage d’un robot se juxtaposant, voire remplaçant un visage humain, n’est plus si farfelu que ça. Il fut une époque ou une telle idée relevait réellement de la pure fiction, dans la mesure où les humains étaient encore intégralement des humains. Le fait est que, de façon graduelle et maintenant accélérée, les humains changent et notre esprit se trouve lentement aliéné par des substituts numériques et technologiques.

Les GPS, correcteurs, lecteurs automatiques et assistants personnels de ce monde n’étaient encore que de petites greffes à notre univers cognitif. La vague qui s’en vient est plutôt un tsunami qui nous transformera inexorablement. Dans notre grande marche collective aveugle vers une croissance technologique sans limites, nous oublions tous que nous sommes collectivement plongés dans un déni fait de confort et d’indifférence. Or, oui, le risque que les robots nous remplacent et menacent notre civilisation est bien réel.

Pourquoi être si alarmiste ? Parce que les caractéristiques qui nous distinguent d’eux — notre conscience, notre créativité, notre esprit critique, notre intellect — s’estompent à une vitesse vertigineuse. Les robots, futurs maîtres de la similitude et du camouflage (nous travaillons si fort en ce sens), tendront à ressembler aux humains, et les humains — et c’est là que le bât blesse — ressembleront aux robots. Il n’y aura plus d’inquiétude, d’orgueil, de scandales ni de « weird !… » lâchés face au spectacle de la robotisation du monde. La machine et les humains se seront rejoints à un point de rencontre où nous ne distinguerons plus l’un de l’autre.

Certains me répondront « Mais où est le problème ? » en relevant, sans doute avec une part de vérité, mon conservatisme et mon alarmisme. Je leur rétorquerais que, dans l’absolu, peut-être qu’il n’y a en effet pas de problème. Après tout, on n’arrête pas le progrès… Toutefois, avant de succomber à la tentation de tout écrire avec ChatGPT les yeux rivés sur nos écrans — des courriels, des mots d’amour aux communications professionnelles, de rédiger des dissertations et de les corriger (rien de plus palpitant qu’un dialogue entre robots) — et ainsi continuer à développer à la vitesse grand V des intelligences de substitution à la nôtre, ne devrions-nous pas, avec notre conscience et nos aspirations comme êtres humains, nous demander collectivement ce que nous souhaitons pour l’avenir de nos enfants et de notre civilisation ?