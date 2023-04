Dans l’ombre du bouclier anti-inflation

Cher Monsieur Legault, en tant que citoyenne informée et politisée, je sais que vous êtes non seulement un politicien de longue date, mais aussi un comptable. Toutefois, je veux faire appel ici à votre humanité.

Connaissez-vous le revenu d’une personne seule ayant droit à l’aide sociale jugée apte au travail ? Avant de vous dévoiler le montant, savez-vous que la situation psychosociale des personnes n’est pas considérée dans le jugement qui catégorise la personne apte au travail ? Une personne dépressive sans médecin de famille, une personne qui a cruellement besoin de soins dentaires ou de lunettes, une personne qui vit un deuil, une personne qui souffre d’une maladie non reconnue par le ministère, etc. sont des situations qui passent sous le radar des gestionnaires de l’aide sociale. Ces gens sont et seront fort probablement considérés comme étant aptes au travail.

Mais avant qu’une personne dans l’une ou l’autre de ces situations puisse recevoir un peu d’aide de l’État, elle devra prouver son dénuement. La somme qu’une personne seule jugée apte au travail est autorisée à posséder en banque au moment de faire une demande d’aide sociale est de 887 $.

Une fois la preuve du dénuement reçue par les gestionnaires du programme, la personne devra utiliser ce qui lui reste en banque en attendant le mois suivant, début de son séjour à l’aide sociale. À partir de ce moment, cette personne seule recevra un montant de 770 $ par mois. Elle pourra gagner 200 $ de revenu d’emploi par mois sans que l’aide sociale soit amputée. Rappelons que les personnes seules ne partagent pas le montant du loyer, la facture d’électricité et de l’Internet, etc. Et notons par ailleurs que le remboursement des soins de santé est accordé au bout de six mois de prestations.

Accident de la vie

Comme je ne doute ni de votre capacité d’empathie ni de votre humanité, je vous demande, Monsieur Legault, de vous mettre à la place des personnes qui ont eu un accident de la vie. Quel serait votre état mental si votre revenu mensuel était plafonné à 970 $ ? Comment appréhenderiez-vous les fins de mois ? Pensez-vous que vos amis vous tendront la main en payant pour vous à chaque sortie au restaurant, au café ou au spectacle ? Pensez-vous qu’un propriétaire vous fera une réduction de loyer, car vous êtes dans une mauvaise passe ? Pensez-vous qu’Hydro-Québec sera clémente avec vous si vous n’avez pas réussi à payer la totalité de votre facture hivernale ?

Il y aurait environ 2 millions de personnes au Québec qui sont assez pauvres pour ne payer aucun impôt. Quel est le bouclier anti-inflation que vous avez à proposer à ces personnes pour qu’elles envisagent enfin la vie sous un meilleur jour et que leur santé physique et mentale aille mieux ?

Les acteurs de terrain réclament un revenu minimum garanti pour tous, peu importe leur situation. Le Québec a besoin de mesures structurantes. Pourquoi ? Pour prévenir. Prévenir l’angoisse du lendemain, prévenir la descente vers une dépendance, prévenir l’isolement social, prévenir l’itinérance. Prévenir les drames humains, prévenir les « pétages de coche », prévenir la petite violence et la délinquance.

N’oubliez pas, M. Legault, que le Québec se distingue aussi par des principes de justice sociale et d’équité, des notions qui semblent bien loin des préoccupations des gestionnaires à la tête de votre gouvernement.

En espérant que vous serez sensible envers les personnes qui ne peuvent pas payer d’impôt.