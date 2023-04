Et les réfugiés climatiques négligés, eux?

En cette journée canadienne des droits des réfugiés qui célèbre la décision Singh de la Cour suprême du Canada en 1985, les personnes forcées de se déplacer à la suite des perturbations climatiques affectant leurs droits, comme leur droit à la vie, ne sont toujours pas reconnues comme des réfugiés.

Le 4 avril est une victoire pour les personnes réfugiées au Canada. Enfin, on reconnaît que leurs droits fondamentaux doivent être protégés par la Charte des droits et libertés canadienne. En revanche, ce ne sont pas toutes les personnes déplacées à la suite d’une menace qui ont la chance d’obtenir le statut de réfugié par le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés.

Les réfugiés climatiques ne sont pas précisément protégés par la Convention de Genève de 1951. Si la Convention de Genève semblait innovatrice à l’époque, elle est maintenant inadaptée aux enjeux du XXIe siècle comme les changements climatiques. Cependant, en janvier 2020, les Nations unies émettent certaines spécifications quant à l’interprétation de la Convention de Genève.

Les failles de cette Convention ayant été contestées depuis un long moment, les Nations unies affirment désormais que le renvoi par les États de personnes forcées de se déplacer à cause d’une menace climatique représente un risque d’atteinte à leur droit, plus précisément au droit à la vie. L’organisation souligne aussi que, parfois, les menaces climatiques sont combinées avec d’autres types de menaces, menant ces personnes à obtenir le statut de réfugié en raison de ces dernières.

Mieux vaut tard que jamais !

Durant la COP26, la conférence onusienne sur les changements climatiques, le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés a fait une campagne très sensible sur les réfugiés climatiques. Si cette institution onusienne n’adhère pas au terme « réfugié climatique », leur phrase clé « Climatic crisis is a human crisis » marque l’importance de protéger ce groupe d’individus particulièrement vulnérables. Les discussions tardent pour mettre en place des mesures pour protéger ce groupe par l’organisation internationale.

Certes, la difficulté d’obtenir le soutien de tous les pays des Nations unies est énorme, mais ce n’est pas impossible à mon avis. Parallèlement, l’urgence de la situation continue de s’illustrer par les tremblements de terre en Turquie et en Syrie et même la tempête Fiona de l’année dernière au Canada.

Le coût exorbitant de la négligence canadienne

Le Canada est l’un des pays les plus actifs en matière d’immigration, mais aussi pour la protection des droits de la personne. Le Canada a longtemps ignoré l’environnement aux dépens du profit, il se rattrape en se démarquant de plus en plus. Il travaille, à ce jour, dans plusieurs comités de coopération internationale, tels que le groupe consultatif canadien sur l’environnement dans le cadre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne, le Comité consultatif public mixte de la Commission canado-chilienne de coopération environnementale, et il applique un peu plus d’une dizaine de nouvelles mesures nationales et internationales pour s’engager à réduire l’impact des changements climatiques.

Lors du sommet du G7 en 2021, le Canada avait annoncé doubler son financement international sur un échéancier de cinq ans pour un total de 5,3 milliards. Selon un article de La Presse canadienne publié en août dernier, les projections financières du Canada quant au coût à prévoir pour les dommages matériels causés par les changements climatiques au Canada s’élèveront à 139 G$ pour les 30 prochaines années.

Il reste donc à savoir si le Canada mettra tous ses oeufs dans le même panier ou s’il déploiera un second budget pour l’immigration relative aux catastrophes naturelles ou pour des compensations pour ses émissions en dehors de ses frontières. Dans tous les cas, la décision Singh est loin derrière nous, et le Canada doit prendre conscience de l’ampleur des migrations forcées par les changements climatiques.