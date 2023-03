Pourquoi je m’implique au PLQ

Parmi les Québécois qui ont lu les journaux au cours des 20 dernières années, aucun ne s’étonnera que je me déclare en faveur des valeurs représentées par le Parti libéral du Québec (PLQ), que j’appuie les principes libéraux. Sans doute, certains laisseront-ils tomber, comme un acte d’accusation : « On le savait, Pratte a toujours été libéral ! » Permettez-moi de distinguer ici le vrai du faux dans une telle affirmation.

Je ne me suis jamais caché d’être un libéral, au sens philosophique du terme. Dans le contexte québécois, cela signifie notamment que je suis favorable :

à la défense des droits fondamentaux des personnes ;

à la préservation des institutions démocratiques, qui comprennent bien sûr celles qui permettent à la population de choisir qui la gouverne, mais aussi la séparation des pouvoirs, la société de droit et la liberté de presse ;

à l’importance du développement économique comme créateur de la richesse permettant de tendre vers une plus grande justice sociale et environnementale ;

à la participation du Québec à la fédération canadienne et à l’autonomie du Québec dans le cadre d’un fédéralisme authentique.

Il s’agit là de principes que j’ai mis en avant dans de nombreux textes.

Le libéralisme est un des plus puissants courants de pensée des récents siècles sur la planète, et il a joué un rôle fondamental dans l’histoire du Québec, avant même la création de la Confédération canadienne en 1867. Or, je m’inquiète d’un apparent déclin de cette culture libérale au Québec, illustré en particulier par les piètres résultats du PLQ lors des élections générales de 2018 et de 2022, et plus récemment dans l’élection complémentaire dans Saint-Henri–Sainte-Anne.

Au-delà de toute considération partisane, je crains que cet affaiblissement, s’il se confirme à moyen terme, ne soit néfaste pour notre société distincte. Je me sens l’obligation d’apporter ma modeste contribution pour la relance de cette culture.

Un choix s’offrait à moi. Ou bien continuer d’écrire des textes, que les médias accepteront de publier ou pas. Je suis lucide à cet égard : de tels textes auraient eu une influence nulle sur la suite du débat public. Ou bien m’impliquer plus activement dans la vie politique. Je viens de choisir cette seconde avenue.

Comme son nom et sa constitution l’indiquent, le PLQ est la seule formation politique québécoise qui s’est toujours laissé guider par les valeurs libérales. Il va de soi qu’une personne qui cherche à redynamiser les idées libérales doit passer par ce véhicule. Certains y verront un choix honteux, se fondant sur une vision caricaturale des années du PLQ au pouvoir entre 2003 et 2018.

Comme éditorialiste, j’ai souvent été critique de ces gouvernements. Toutefois, je pense qu’on leur a fait un procès simpliste et injuste. Les Québécois ont porté le Parti libéral au pouvoir plus que n’importe quel autre parti dans notre histoire, y compris au cours des 20 dernières années. Visiblement, le PLQ a souvent su répondre aux espoirs et satisfaire les attentes de la population. Il y a donc lieu d’être fier de porter les valeurs libérales et de militer au sein du parti. D’ailleurs, je suis convaincu qu’il y a beaucoup plus de libéraux au Québec que ne l’indique le nombre de votes reçus l’automne dernier.

Devoir de réflexion

Cela dit, comme toute formation qui a été longtemps au pouvoir, le PLQ a aujourd’hui un devoir de réflexion. D’autant plus que, depuis 20 ans, le Québec a changé, et l’échiquier politique québécois s’est transformé. Comment les idées libérales doivent-elles guider nos choix dans le Québec du XXIe siècle ? Quelles orientations concrètes peuvent découler de ces principes, des orientations visant à offrir aux Québécois un projet de gouvernement répondant à leurs attentes ? Il ne s’agit pas de changer la philosophie du parti, mais d’en faire évoluer la lecture pour tenir compte des nouvelles réalités.

C’est pour amorcer cet exercice de réflexion que le Parti libéral du Québec a formé notre comité sur la relance du PLQ, dont la composition, paritaire, reflète la diversité culturelle, régionale et générationnelle qui a toujours été propre au parti. Notre travail sera mené en étroite collaboration avec les militants, les sympathisants et les instances du parti, dont bien sûr les députés siégeant à l’Assemblée nationale. De plus, nous serons à l’écoute de tous les Québécois qui voudront nous faire part de leurs idées.

En dépit de ce que se plaisent à dire ses adversaires, le PLQ a toujours été un parti d’idées, comme en témoignent les nombreux documents de fond qui jalonnent son histoire. Les consultations et la réflexion que mènera notre comité s’inscrivent en continuité avec ce précieux héritage.