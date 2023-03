Voir plus loin

Un article du Devoir du vendredi 24 mars me présente comme un candidat « controversé » dans la course au rectorat de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Laissez-moi répondre. Une telle course est un rendez-vous important avec des supporters d’un côté comme de l’autre. Les esprits s’échauffent. C’est normal.

Être recteur, cela ne s’improvise pas. Être recteur de l’UQAM encore moins. Les défis qui attendent l’UQAM sont importants. La revitalisation du Quartier latin est un domaine où l’UQAM doit jouer un rôle central puisqu’elle dispose, dans ses départements, d’une expertise couvrant les nombreuses problématiques entourant le déclin du quartier. J’étais le seul candidat à en faire état dans ma lettre de candidature datée du 8 février dernier. Depuis, tous les candidats ont reconnu l’importance de cet enjeu.

Mais ce n’est pas le seul défi. Un défi bien plus grand pour l’UQAM concerne son attractivité par rapport aux autres universités de l’île de Montréal. La déréglementation des droits de scolarité pour étudiants étrangers a eu pour effet d’appauvrir l’UQAM par rapport aux universités voisines. L’UQAM a choisi de rester une université francophone. Or une majorité d’étudiants étrangers francophones bénéficient d’une exemption des droits de scolarité déréglementés. C’est le cas, notamment des Français et des Belges qui sont soumis aux droits des étudiants canadiens ou québécois, selon le niveau d’études.

L’Université Concordia, qui avait en 2018 une taille semblable à celle de l’UQAM, a vu ses revenus annuels augmenter d’environ 50 millions de dollars du seul fait de la déréglementation. Pour l’UQAM, l’effet n’était que d’approximativement 3 millions. Année après année, un fossé de financement se creuse entre l’UQAM et Concordia, qui peut offrir un meilleur soutien à ses étudiants, de meilleures infrastructures, etc. Même HEC a choisi d’offrir un MBA au centre-ville de Montréal en version unilingue anglophone pour bénéficier de revenus accrus.

À cela s’ajoute un effet pervers du mode de financement actuel qui permet à un étudiant étranger francophone, par exemple camerounais, d’étudier en région dans plusieurs domaines sans payer les droits déréglementés. Il paiera environ 20 000 $ s’il s’inscrit à l’UQAM, contre 5000 $ s’il s’inscrit à l’Université de Sherbrooke ou à l’Université Laval, ce qui rend le recrutement de francophones encore plus difficile à l’UQAM.

Le gouvernement du Québec doit pouvoir compter sur une UQAM forte et attractive dans sa stratégie de francisation. C’est à Montréal que le français recule, c’est à Montréal qu’il faut investir pour attirer les nouveaux Québécois et c’est à l’UQAM qu’il faut le faire. L’UQAM doit être la porte d’entrée au Québec des cerveaux francophones et francophiles les plus originaux.

Pour cela, il faut lui donner les moyens d’être attractive et corriger les fossés de financement qui se sont créés au fil des années. L’UQAM est plus que jamais l’Université francophone du coeur de Montréal. Reconnaissons-lui cette mission particulière de francisation, si importante pour le Québec.

Les finances de l’UQAM sont fragiles et mises à mal par de nombreuses années de sous-financement. Elle a besoin d’un recteur fort et expérimenté qui soit prêt dès le premier jour à la défendre avec fougue. J’ai cette expérience de recteur et je n’ai jamais hésité à défendre la communauté qui m’a fait confiance, même au risque de me mettre parfois en situation difficile. Pour moi, c’est faire preuve de leadership.

Mes supporters sont nombreux au Québec et à l’étranger. Parmi ceux-ci, de nombreux professeurs de l’UQAM, où j’ai été doyen de l’École des sciences de la gestion jusqu’en décembre 2017. Mais aussi des personnalités étrangères, telles que Finn Kydland, Prix Nobel 2004, plusieurs recteurs étrangers et de nombreux professeurs de l’Université du Luxembourg qui témoignent de mon héritage comme recteur de cette Université pendant cinq ans, jusqu’en décembre 2022. Gilbert Massard, directeur de l’enseignement médical, écrit ainsi de moi : « Il a été pour notre communauté universitaire, mais aussi pour notre pays, un GRAND recteur. »

J’aimerais l’être aussi pour l’UQAM.