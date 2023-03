Quand le gouvernement québécois finance notre assimilation

Le texte de Frédéric Lacroix publié le 21 mars en ces pages sonne l’alarme. Le secteur universitaire francophone perd dangereusement du terrain à Montréal. Ainsi, en 1995, année du référendum, l’Université du Québec à Montréal (UQAM) avait 13 956 étudiants de plus que Concordia. Vingt-sept ans plus tard, l’an dernier, c’est Concordia qui en avait 3494 de plus que l’UQAM. Pendant la même période, la clientèle étudiante de l’UQAM a baissé de 9,15 % et celle de Concordia a augmenté de 55,95 %.

Cela se passe alors que les deux universités sont des universités publiques, ce qui veut dire que le gouvernement québécois finance notre assimilation. Cela, autant au niveau universitaire qu’au niveau des cégeps.

Étant moi-même de formation américaine, je suis mal placé pour dissuader les étudiants francophones et allophones de poursuivre des études universitaires en anglais. Cela dit, notre anglicisation de plus en plus rapide m’inquiète au plus haut point.

Quatre grandes civilisations européennes ont pris racine dans les Amériques : l’espagnole, la portugaise, la française et l’anglaise. Si rien ne menace l’espagnole, la portugaise et l’anglaise, la nôtre, la française, décline dramatiquement.

Comme le faisait remarquer Zachary Richard récemment : « Au temps de mes grands-parents, 75 % des Louisianais demeuraient francophones. Aujourd’hui, nous ne sommes plus que 5 %. Le processus de l’assimilation ne suit pas une pente douce. C’est une falaise ! »

Relance

Pour relancer le secteur universitaire francophone à Montréal, quatre choses semblent essentielles.

Premièrement, l’idée absurde de distinguer les universités de recherche et celles qui ne le seraient pas doit être jetée aux orties. Une université est une institution de recherche ou elle n’est pas une université. Cela tient de l’évidence.

L’obsession de certains de faire de l’UQAM une université de seconde zone a plus que contribué au déclin du français dans le secteur universitaire de Montréal, parce qu’au même moment, loin de faire la guerre à Concordia, McGill l’a toujours soutenue activement.

Deuxièmement, le secteur des affaires de Montréal a, au cours des cinquante dernières années, appuyé fortement McGill, Concordia et l’Université de Montréal, et négligé l’UQAM sous le motif, le plus souvent fallacieux, que c’était un nid de marxistes, d’anticapitalistes, de séparatistes et quoi encore…

Troisièmement, le gouvernement du Québec a trop souvent privilégié les concurrents de l’UQAM au détriment de cette dernière. Il l’a fait en n’appuyant pas l’UQAM dans le projet de l’îlot Voyageur, qui aurait pu éviter le dépérissement actuel du quartier entourant la place Émilie-Gamelin, au moment même où il finançait la construction du campus longueuillois de l’Université de Sherbrooke situé à dix minutes de métro de l’UQAM. Il l’a fait aussi en exigeant systématiquement que les programmes de l’UQAM ne fassent pas concurrence à ceux de l’Université de Montréal, alors que l’inverse n’était pas exigé.

Quatrièmement, comme l’UQAM est aussi en partie responsable de ses malheurs, elle a trop souvent toléré que des divergences de vues, d’idéologie et d’intérêt empêchent les uns ou les autres d’être aussi dynamiques qu’ils auraient pu l’être au plus grand bénéfice de tous.

Cela dit, l’UQAM demeure une grande université, qui respecte ses professeurs, les droits de la personne et la démocratie universitaire, une université qui aura permis la grande aventure du Département d’études urbaines et touristiques que j’ai fondé.

Lorsqu’en 1976, l’UQAM est venue me chercher à l’Institut d’urbanisme de l’Université de Montréal pour diriger le nouveau « rassemblement en études urbaines », l’UQAM avait posé trois conditions : le nouveau rassemblement ne devait jamais devenir un département ; le baccalauréat en études urbaines existant ne devait jamais devenir un baccalauréat en urbanisme ; le rassemblement ne devait jamais se développer aux deuxième et troisième cycles.

Un an plus tard, en 1977, le baccalauréat en études urbaines était devenu le tout premier baccalauréat en urbanisme de l’histoire du Québec. En 1981, nous étions devenus un département. En 1985, nous lancions avec l’INRS-Urbanisation et l’ENAP la toute première maîtrise en gestion urbaine de l’histoire du Canada et, en 1990, le doctorat INRS-UQAM en études urbaines voyait le jour.

Je ne connais aucune autre université québécoise où un tel revirement aurait été possible. L’UQAM doit être relancée, et le secteur universitaire francophone de Montréal doit se ressaisir !