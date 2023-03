Célébrons notre langue française, celle qui nous unit et nous définit

Le Québec est une nation dynamique, créative et unique au monde. Nous sommes le vaisseau amiral de la langue française en Amérique. C’est elle qui nous distingue du reste du continent et du reste du monde.

Malheureusement, les signes d’essoufflement de notre langue nationale abondent depuis des années. Le dernier rapport de Statistique Canada, publié en août 2022, est sans équivoque : le français recule partout au Québec et au Canada. Il faut agir. Et maintenant !

Le Groupe d’action pour l’avenir de la langue française (GAALF) a été créé dans ce but, en janvier dernier. Il a pour mission de prendre tous les moyens nécessaires pour ralentir, arrêter, puis inverser le déclin de la langue française au Québec.

Nous parlons, créons et échangeons en français sur notre territoire depuis plus de 400 ans. Il est de notre devoir historique de prolonger cette présence linguistique pour les siècles à venir. L’avenir même de notre nation en dépend.

Nous profitons donc de la Journée internationale de la Francophonie, qui sera célébrée lundi, pour nous engager à poursuivre nos efforts de protection et de valorisation de la langue française, mais aussi à continuer de l’enseigner le mieux possible et à la partager avec les immigrants qui viennent vivre au Québec et qui l’enrichiront, à leur tour, avec leurs accents et leurs particularités.

Nous nous engageons aussi à perpétuer nos relations avec les autres sociétés de langue française du monde pour renforcer cette langue sur tous les continents. Car à l’image de la diversité écologique qui se doit d’être préservée sur notre planète, la diversité culturelle est une richesse pour tous les humains. Et dans ce domaine, le Québec mène un combat qui a des répercussions mondiales.

Le Québec a besoin de la francophonie. Et la francophonie a besoin du Québec.

Le français est la cinquième langue mondiale. Il est parlé par plus de 320 millions de personnes dans le monde. C’est également la troisième langue des affaires sur la planète. Il constitue pour le Québec un énorme avantage pour créer des liens économiques autant en Europe qu’en Afrique, où cette langue est appelée à prendre de l’expansion dans les décennies à venir. Nous devons aussi en profiter pour faire rayonner le plus possible notre culture au-delà de nos frontières.

Une attention particulière doit être portée à notre jeunesse, qui est très branchée sur les plateformes numériques anglophones. Même si la bataille est difficile, nous ne pouvons pas baisser les bras. Nous devons tenter par tous les moyens de transmettre notre amour de la langue et de notre culture aux prochaines générations. Dans les écoles, à la maison et sur tous les supports.

Car notre culture, c’est qui nous sommes. Elle raconte notre histoire et notre unicité. À travers notre accent et nos mots, dans une langue riche et superbe. La langue de Michel Tremblay, de Marie-Claire Blais, de Kim Thúy et de Gaston Miron. La langue avec laquelle nous aimons, nous pleurons et nous rêvons. Celle qui nomme nos ambitions, nos espoirs, nos craintes et nos émotions.

Mais la sauvegarde et la valorisation de la langue française ne sont pas uniquement des responsabilités du gouvernement. Nous appelons également les citoyens à l’utiliser le plus souvent possible dans l’espace privé et public. À la lire, à l’écrire, à la parler et à l’écouter au quotidien. À toujours chercher à mieux la maîtriser et l’aimer. Et à la partager avec les Québécois de tous les âges et de toutes les origines.

Alors, profitons de cette journée pour fêter notre magnifique langue française, celle qui nous unit, qui nous définit et qui nous permet de vivre au Québec en harmonie.