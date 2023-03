Gérer le réseau de l’éducation comme dans une grande entreprise?

Le premier ministre François Legault déclarait récemment que le réseau public de l’éducation connaîtrait à nouveau un changement important au chapitre de la gouvernance sous prétexte que certaines décisions locales ne plaisent pas à son gouvernement. Il illustrait son propos en s’appuyant sur des cas dans les centres de services scolaires de Montréal et du Pays-des-Bleuets, au Lac-Saint-Jean, là où j’habite.

Sur notre territoire, nous avions compris que l’issue positive de la discussion sur le dossier crève-cœur des maternelles quatre ans entre le ministre Bernard Drainville et le directeur général était sans retour, mais la sortie de M. Legault a étonné. Il y a de quoi s’interroger sur le mode de communication entre lui et son ministre de l’Éducation.

En toute logique, nommer ou limoger le ou la titulaire du poste à la direction générale ne changera pas l’obligation de respecter la Loi sur l’instruction publique fondée sur la distribution équitable des services et sur l’obligation d’admettre tout élève en tout temps de l’année, contrairement au réseau de la santé, où la demande pour un médecin de famille atterrit régulièrement sur une liste d’attente.

L’opération ne modifiera pas, non plus, l’obligation de respecter les règles budgétaires dictées annuellement par le gouvernement qui, pour la plupart, sont circonscrites dans des enveloppes non transférables. Même chose pour le respect des conventions collectives ou la considération de facteurs démographiques.

Les années de coupes budgétaires et de gestion de l’éducation à la petite semaine ont plongé le réseau dans une situation peu enviable. Par surcroît, les gains acquis en matière de persévérance scolaire depuis vingt ans, grâce à la mobilisation de nombreux chercheurs, des syndicats, d’une communauté d’acteurs du réseau de l’éducation et du milieu des affaires sont en train de décroître, notamment en raison de la pénurie de main-d’œuvre, des conséquences de la pandémie et d’autres facteurs de différents ordres.

Or, devant ce bref constat, M. Legault propose un autre changement structurel plutôt que de s’attarder en profondeur, avec rigueur et bienveillance, à un état des lieux et au développement d’une vision collective pour l’avenir de la formation des jeunes et des adultes du Québec.

Pour les anciens élus scolaires, cette déclaration impériale était hautement prévisible. Depuis la création de la Coalition avenir Québec (CAQ), en 2011, la trame se dessinait clairement. À l’époque, son association avec la présidente de la Fédération québécoise des directions d’établissement d’enseignement, à titre de proche conseillère, jetait déjà les bases d’une gouvernance sans processus électoral au suffrage universel où les directions d’établissement prendraient le virage de l’école autonome, affranchies en partie de [leur] autorité de tutelle (Un collectif pour l’éducation. L’école comme établissement d’enseignement et la réussite, FQDE, 2009).

J’en conclus que pour la CAQ, la vision d’un réseau plus performant s’incarne dans une gestion plus centralisatrice, à l’instar de la grande entreprise. Fort de sa majorité écrasante, que laissera ce gouvernement en héritage ?