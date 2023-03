L’impact des stéréotypes sexuels sur le droit des femmes à l’égalité

Il est important de se questionner sur l’impact des stéréotypes sexuels sur l’avancement du droit des femmes à l’égalité, une des valeurs citoyennes fondamentales du Québec. Cette réflexion est particulièrement importante dans le contexte où le gouvernement du Québec doit finaliser sous peu le programme Culture et citoyenneté québécoise qui sera offert à tous les élèves à partir de 2023.

Voici donc, pour nourrir la réflexion, un bref rappel de l’impact des stéréotypes sexuels sur les femmes et les éléments utilisés pour définir le genre (construction sociale), suivi d’un questionnement sur certaines pratiques actuelles qui pourraient nuire à l’atteinte de l’égalité de fait entre les sexes.

Stéréotypes sexuels

Les stéréotypes sont généralement définis comme étant des idées toutes faites et des images caricaturales qui enferment les gens dans un rôle qui ne leur convient pas nécessairement et qui les empêchent de dévoiler leur vraie nature. Lorsqu’on assigne des caractéristiques et des rôles spécifiques aux personnes en fonction de leur sexe, on parle de stéréotypes sexuels.

Pour le Conseil du statut de la femme (CSF), les stéréotypes sexuels contribuent à la persistance des inégalités entre les sexes et constituent un obstacle au développement individuel et social des personnes. Ils instaurent des pressions socioculturelles qui incitent plusieurs femmes à s’orienter vers des professions associées au « genre féminin » (relations humaines, éducation, soins) et à responsabilité limitée.

Ce faisant, ces stéréotypes participent à la reproduction d’une société inégalitaire entre les sexes, une société qui limite la pleine réalisation des femmes et des hommes qui n’adhèrent pas aux stéréotypes sexuels.

Or, des progrès sont encore de toute évidence requis pour une égalité réelle entre les sexes. Des stratégies de lutte contre les stéréotypes sexuels visant à susciter une prise de conscience des limites imposées aux femmes et aux hommes, par la division sociale des sexes, sont donc encore de mises pour atteindre cette égalité.

L’identification de genre

On dit généralement du genre qu’il est masculin, féminin ou non binaire. Il fait, entre autres, référence à « la manière dont une personne présente son genre à travers son langage corporel, des choix esthétiques ou des accessoires (p. ex. vêtements, coiffure et maquillage) qui peuvent avoir été traditionnellement associés à un genre particulier », pour reprendre la formule de Statistique Canada.

Le genre n’a pas d’existence intrinsèque. Il se définit selon le contexte social et historique dans lequel il évolue, ce qui inclut les représentations sociales et les pratiques de rapports de sexes inégalitaires. Les stéréotypes sexuels sont donc aussi régulièrement utilisés pour définir le genre.

Problématique actuelle

La représentation dichotomique des modèles sexuels participe à une société inégalitaire entre femmes et hommes, en plus de créer de la confusion. Par exemple, un jeune garçon qui serait attiré par les poupées et le maquillage pourrait se questionner sur son genre plutôt que d’accepter que tous les choix soient possibles pour lui pour se réaliser pleinement.

Il faut, bien sûr, respecter et accueillir les personnes s’exprimant et s’identifiant à un genre différent de leur sexe. De là l’importance d’avoir ajouté ce motif de discrimination illicite dans les chartes québécoise et canadienne des droits de la personne.

Le défi consiste cependant aujourd’hui à contrer les stéréotypes sexuels, qui nuisent au droit des femmes à l’égalité, dans un contexte où ces derniers servent à l’identification et à l’expression du genre. Nos filles et nos garçons doivent comprendre que tous les choix sociaux leur sont possibles, indépendamment des stéréotypes encore présents dans la société. Cette sensibilisation peut et doit se faire par l’entremise du programme Culture et citoyenneté québécoise actuellement en développement.